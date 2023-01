Blondínka pobúrila plavkami, v ktorých išla do vodného parku: To už si nemusela obliecť vôbec nič!

Kim Stramová zverejnila video z návštevy vodného parku s poznámkou: "Nemyslím si, že je vhodné toto nosiť, keď sú okolo nej deti, ale vyzerá skvele!" Naráža pritom na ženu v jednodielnych plavkách v preplnenom bazéne.

Video má viac ako 17 miliónov zhliadnutí a viac ako 43-tisíc komentárov. Väčšina užívateľov ženu s vykrojenými plavkami obhajuje. "Deti to nezaujíma ani to nesexualizujú, dôležité je to, čo ich učíme," myslí si jedna osoba. Ďalšia podotkla, že deti si takéto veci nevšímajú. "Vadí to len ženám, lebo sa boja, že takéto ženy pozorujú ich manželia."