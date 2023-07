Odborníci odhalili nechutný dôvod, prečo by ste si nikdy nemali sušiť tvár uterákom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Za hriech pri starostlivosti o pleť odborníci považujú sušenie tváre uterákom. Špinavé uteráky totiž môžu prenášať obrovské množstvo mikróbov a dokonca sa spájajú so šírením infekčných chorôb. Lapačmi baktérií sú najmä preto, že zakaždým, keď človek použije uterák, prenesie na ich povrch svoje prirodzené i ďalšie baktérie, ktoré má na tele, píše Time. Väčšina z nich nemá negatívne účinky na zdravie, pretože pochádzajú od vás. "Naše telá sú prispôsobené na to, aby boli schopné žiť v prostredí so všetkými týmito mikróbmi," hovorí epidemiologička Emily Martinová z University of Michigan School of Public Health.

(Zdroj: Getty Images)

Uteráky ponúkajú dokonalé prostredie pre rast baktérií a iných mikroorganizmov, pretože sú často vlhké, teplé a visia v tmavých kúpeľniach. Keďže ruky dokážu preniesť mikróby na uteráky z čohokoľvek, čoho sa dotknú, je kúpeľňa obzvlášť hrozivým miestom. Navyše sa tam ruky dotýkajú fekálnych organizmov, ako sú koliformné baktérie - organizmy, ktoré môžu naznačovať prítomnosť baktérií spôsobujúcich choroby vo vode - Escherichia coli alebo dokonca Salmonela, tvrdí mikrobiológ Charles Gerba z Univerzity v Arizone.

(Zdroj: gettyimages.com)

Mnoho ľudí si podľa neho neumýva ruky dôkladne, takže keď si ich osušia uterákom, dostávajú baktérie na miesta, kde sa pravdepodobne rozmnožia. "Ak si asi po dvoch dňoch osušíte tvár uterákom, pravdepodobne sa vám na tvári objaví viac E. coli, ako keby ste strčili hlavu do záchoda a spláchli ho," vysvetľuje Gerba. Aj mimo domova sa ukázalo, že uteráky pomáhajú šíriť infekciu. Sú totiž živnou pôdou pre MRSA - infekciu spôsobenú Staphylococcus aureus rezistentným na antibiotiká.

Dôležitá je hygiena

Napriek tomu je nepravdepodobné, že ochoriete len z toho, že sa dotknete použitého uteráka. Väčšie riziko prichádza, ak máte rezné rany alebo odreniny alebo suchú pokožku, ktorá môže prepustiť mikróby do vášho systému. Najlepší spôsob, ako sa chrániť, je často prať kuchynské a kúpeľňové uteráky. Podľa expertov by ľudia mali prať všetky uteráky po dvoch dňoch používania, najmä ak máte doma malé deti. Pozor ale na to, v čom ich periete. Nepostačí bežný prací prostriedok, radšej použite horúcu vodu a prípravok s bieliacim prostriedkom s aktívnym kyslíkom.

(Zdroj: Getty Images)

Čo sa týka starostlivosti o pleť, mnohé uteráky majú hrubú štruktúru, ktorá podľa estetickej terapeutky Fatmy Gunduzovej môže naozaj poškodiť pokožku. "Intenzívne trenie môže spôsobiť mikrotrhliny v koži a v dôsledku toho ju dlhodobo poškodia," povedala pre The Sun. Uteráky sú svojou povahou savé, to znamená, že môžu tiež absorbovať prírodné oleje na vašej pokožke, čo zas môže viesť k jej suchosti. Namiesto toho zvážte jemné osušenie tváre čistým, mäkkým uterákom alebo použitím utierok z mikrovlákna. Môžete tiež vyskúšať utierky na tvár, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli šetrnejšie. Nalepšou možnosťou je nechať tvár vyschnúť prirodzene.