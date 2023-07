Žena má 42 rokov, ale vyzerá o polovicu mladšie! Geniálny trik, nestojí viac ako dve eurá

LONDÝN - Istá žena sa podelila o tajomstvo svojho mladistvého vzhľadu. Podľa jej slov začlenila do starostlivosti o pleť jeden produkt, ktorému vďačí za sviežu pleť. Vo videu na TikToku dokonca ukázala, ako si tento prípravok môžete vyrobiť doma. Je to veľmi jednoduché.

Pokiaľ ide o starostlivosť o pleť, u každého je to iné. Jedna TikTokerka prezradila svoj jednoduchý tip na starostlivosť o pleť. Vysvetlila, že má 42 rokov, nepoužíva žiadne filtre a dokonca ani žiadnu desaťkrokovú starostlivosť o pleť. V čom teda spočíva jej tajomstvo? V krátkom videu Tams zapózovala pred kamerou a ukázala svoju prirodzenú pokožku. "Vždy som dodržiavala jednoduchú, ale konzistentnú starostlivosť o pleť, pridala som ryžovú vodu pre tónovanie mojej pokožky a je to vidieť," priblížila. Jej pokožka vyzerá vďaka tomu úplne bezchybne, bez pórov a čisto.

Tams ďalej ukázala, ako si môžu ryžovú vodu urobiť doma aj ostatní. Potrebujete iba bielu ryžu, pričom nemusí ísť o konkrétnu značku. "Dvakrát ju opláchnete a potom si necháte tretinu vody. Potom odstráňte z ryže špinu a chemikálie," vysvetľuje. Voda má mať po opláchnutí krémovú farbu a treba ju naliať do nádoby a vložiť do chladničky na dva týždne. Opláchnutú ryžu potom klasicky uvarte, aby nič nevyšlo nazmar.

"Ryžovú vodu môžete naniesť na tvár po čistiacej vode. Potom môžete použiť opaľovací krém, ak ju budete nanášať počas dňa. Používajte ju raz, dvakrát denne, ak chcete a ak pociťujete podráždenie, možno začnite o niečo pomalšie."

V komentároch ľudia ženu chválili za jej tip a uznali, že funguje. "Ryžovú vodu si robím už druhý týždeň a výsledky sa mi páčia," uviedla jedna z komentujúcich. "Zanechalo to moju pokožku veľmi jemnú," napísala ďalšia. Tams tiež upozornila na to, že po nanesení ryžovej vody by ste mali nechať pokožku vyschnúť na vzduchu.