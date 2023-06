Dievčine prišlo zle, keď zistila, s kým ju podviedol jej priateľ: Choré, s týmito ženami mal sex!

LONDÝN - Žena sa na TikToku zdôverila so šokujúcim odhalením. Zistila, že v súčasnosti už jej bývalý priateľ spával so svojou biologickou matkou a sestrou. Jeden z komentujúcich toto správanie prirovnal k oidipovskému komplexu. Žiadne bližšie informácie však TikTokerka neposkytla.

Emma tvrdí, že ju jej priateľ podviedol so svojou matkou. "Uvedomovať si, že môj bývalý ma podvádzal s vlastnou mamou, je niečo, kvôli čomu by som mala ísť na terapiu a nie niečo, o čom budem len žartovať so svojimi kamarátmi," uviedla v päťsekundovom videu.

Dievčina nezverejnila podrobnosti o údajnej afére, takže mnohí užívatelia túžili vedieť viac. "Prosím, vysvetli to. Kvôli tomuto príspevku nespávam," napísal jeden z nich. "Nevolá sa náhodou Oidipus?" pýta sa ďalší, pričom odkazuje na mýtického gréckeho kráľa, ktorý zabil svojho otca a oženil sa s matkou.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TikTok/upsetzucchini

Vo videu z novembra 2021 Emma prezradila, že expriateľ mal sex so svojou mamou a biologickou sestrou. Zároveň všetkých ubezpečila, že mladík nebol svojimi rodinnými príslušníkmi týraný ani napádaný. V opačnom prípade by na TikToku nič nezverejnila. Žiadne bližšie informácie však doposiaľ neposkytla.