Nová správa NASA priniesla bombastické odhalenie o UFO: Toto asi nečakal nikto!

Vesmírna agentúra NASA koncom mája vôbec po prvýkrát zverejnila svoje zistenia o UFO alebo, ako ich nazývajú, "nevysvetliteľných anomálnych javoch" (UPA), informovala agentúra Reuters. Vedcom trvalo niekoľko mesiacov, kým preskúmali správy o UAP za posledných 27 rokov. Hlásených bolo okolo 800 pozorovaní.

Podľa riaditeľa Úradu na riešenie anomálií všetkých domén (AARO) Ministerstva obrany USA eana Kirkpatricka sa UFO na Zemi stávajú takmer každodennou záležitosťou. "Vidíme ich po celom svete. Kým sa na to stále pozeráme, nemám k dispozícii žiadne ďalšie údaje. Dospieť k nejakému záveru bude chvíľu trvať, kým nezískame lepšie rozlíšené údaje o podobných objektoch, na ktorých potom môžeme urobiť väčšiu analýzu."

Podľa neho správa odhalila, že Pentagón v súčasnosti dostáva päťdesiat až sto správ mesačne o pozorovaní UAP. Iba dve až päť percent z nich je ale naozaj anomálnych. Na potvrdenie existencie mimozemského života budú podľa astrofyzika Davida Spergela potrebné presvedčivé dôkazy. "Na tvrdenie, že sme videli niečo, čo je dôkazom neľudskej inteligencie, by to vyžadovalo mimoriadne dôkazy. A to sme ešte nevideli. Myslím si, že je dôležité si to ujasniť," prezradil Spergel. Domnieva sa, že údaje zo správy boli nedostatočné na to, aby poskytli presvedčivý dôkaz o povahe a pôvode každej udalosti UAP.