Experti na vzťahy radia: Päť vecí, ktoré by ste nikdy nemali mať vo svojej spálni

NEW YORK - Experti na vzťahy zostavili zoznam predmetov, ktoré by ste nemali mať v spálni. Ak už majú v tejto miestnosti svoje čestné miesto, čo najskôr sa ich zbavte. Ich prítomnosť totiž môže vyvolávať nezhody a zbytočné komplikácie v partnerskom vzťahu. Preto ak nechcete ohroziť ten váš, riaďte sa nasledujúcimi radami odborníkov.

Či už ste vo vzťahu alebo na nejakom začínate pracovať, raz určite nastane okamih, kedy svojho partnera pozvete do vašej spálne. Práve v nej sa najčastejšie buduje intímny vzťah, ktorý je potrebný pre dobré spolužitie a porozumenie. Vzťahoví odborníci vám vysvetlia, ako môže práve spálňa ovplyvniť puto medzi partnermi a čo by ste v nej nemali mať, ak nechcete, aby vznikli vo vašom vzťahu problémy.

Čokoľvek, čo súvisí s prácou

Vo všeobecnosti platí, že by ste si nemali prácu nosiť domov, ale v období, ktoré podporuje trend zamestnania na diaľku, nie je práve toto tá najšťastnejšia rada. Podľa vzťahového terapeuta Aarona Kelsaya to ale neznamená, že sa nemôžete vyhnúť práci zo spálne. "Všetko, čo vytvára vnútorný, mentálny priestor v zmysle 'buď produktívny', 'dávaj pozor', 'daj sa do práce' alebo vás inak odvádza od partnera či spánku, by malo byť uložené inde," vysvetľuje terapeut odborník. Práca v spálni môže vytvoriť pocit stresu a úzkosti. Predmety, ako sú laptopy alebo dokumenty, sťažujú relaxáciu a uvoľnenie. Môže to tiež vytvoriť pocit nerovnováhy vo vzťahu, kde má zamestnanie prednosť pred kvalitne stráveným časom s partnerom.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Náradie a stroje na cvičenie

Cvičenie pomáha uvoľniť sa a dobre sa naladiť. Na druhej strane však môžu stroje na cvičenie a náradie vytvoriť pre vášho partnera nepríjemné prostredie v prípade, ak zaberajú priestor na odpočinok. Ak má vaša polovička vo zvyku ísť spať neskoro alebo sa budiť zavčasu a vaše cvičenie narúša jej spánok, nebude to pre váš vzťah veľmi šťastné.

Elektronika

Nemusí to byť iba váš pracovný laptop, čo pôsobí v spálni rušivým dojmom. Nepatria sem ani elektronické zariadenia, akými sú osobné počítače, televízory a telefóny. Môžu totiž narúšať spánok, vytvárať pocit vzdialenosti medzi partnermi a brániť intimite. Ak ich zo spálne nemôžete odstrániť, mali by ste si aspoň stanoviť limity ich používania.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Rodinné fotografie

Toto vás možno prekvapí, ale ani rodinné fotky nepatria podľa expertov do spálne. Je pekné mať ich kdekoľvek v domácnosti, ale nie v tejto miestnosti. Psychologička Nancy Irwinová tvrdí, že v tomto priestore by ste mali mať len fotografie seba a svojho partnera, ktoré pomôžu posilniť intimitu vášho vzťahu. "Fotky rodiny, detí, psov atď. majú byť v inej miestnosti. Sú absolútne dôležité, ale nemali by zasahovať do súkromia páru."

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Predmety po bývalom partnerovi

Váš partner pravdepodobne netúži po tom, aby mu niečo pripomínalo vaše minulé vzťahy. Vzťahová terapeutka Heather Englandová odporúča, aby ste sa v spálni nesnažili ukryť zhmotnené spomienky na svoj bývalý vzťah. "Predstavte si, aké by to vo vás vyvolalo myšlienky, keby ste zistili, že váš partner má škatuľu s pamiatkami z minulého vzťahu. Pravdepodobne by ste sa čudovali, či sa už pohol ďalej, alebo či sa mu za bývalým partnerom cnie. Mohli by ste nadobudnúť pocit, že bývalý alebo bývalá je vo vašom vzťahu treťou osobou." Englandová radí vyhodiť všetko vrátane fotografií. Ak existuje nejaký dôvod, prečo sa týchto predmetov nemôžete vzdať, aspoň ich nenechávajte v spálni, aby ich nenašiel váš nový partner.