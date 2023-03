Je váš vzťah na bode mrazu a neviete, čo robiť? Takto by ste sa mali správať, ak ho chcete mať zdravý

BRATISLAVA - Už od narodenia majú v našich životoch vzťahy dôležité miesto. Najskôr sú to vzťahy s rodičmi, neskôr s kamarátmi. Nie vždy ale ide o podporujúce vzťahy, ktoré nás posunú v osobnostnom živote. Existujú aj priateľstvá, ktoré nás naučili niečo, čomu by sme sa chceli v budúcnosti vyvarovať. A práve toto sú veci, ktoré by sme mali robiť, ak chceme s niekým udržiavať zdravý vzťah.

Komunikácia je alfa a omega každého vzťahu

Komunikácia je najdôležitejším faktorom každého zdravého vzťahu. Keď niekomu nepovieme, čo cítime, nebude nám rozumieť. Nebude tu pre nás, keď sa tešíme alebo smútime. Rozhovor je veľmi dôležitý pri riešení problémov. Už keď sa dieťa narodí a plače, matky trpia, lebo nevedia identifikovať, čo sa s ich dieťaťom deje. Taktiež vám nikto nebude vedieť pomôcť, ak nepoviete, čo cítite. Nikdy sa neuzatvárajte do seba! Vždy tu je niekto, kto si vás vypočuje. Keď to nie je niekto z vašich blízkych, tak to bude odborník. Pri vzťahu k ostatným ľuďom je potrebné komunikovať, čo vám na nich vadí a neviete to prehrýzť. Ak budete v sebe dusiť, čo vás trápi, nahromadí sa to. Nahromadí sa to a potom to vybuchne ako sopka, ktorá zničí všetko okolo vás.

Ak chcete mať zdravé vzťahy, komunikujte. Neuzatvárajte sa a neprehliadajte problémy. Ak si ich s daným človekom nevykomunikujete, zostane to otvorené a už len ťažko vyriešite staré problémy. Zbytočne to bude zhoršovať hádky, v ktorých sa stará nervyriešená vec bude riešiť dookola. Daná osoba sa ani nemôže zmeniť, ak im nevyjadrite svoje pocity. Neočakávajte niečo, čo neviete vyjadriť. Komunikácia je alfa a omega každého zdravého vzťahu.

Buďte si navzájom najlepšími priateľmi

Možno si teraz poviete, čo tu robí priateľstvo. Priateľstvo by malo byť súčasťou každého vzťahu - kamarátskeho, rodičovského, ale aj partnerského. V prvom rade by mal byť váš partner pre vás kamarát, ktorému sa môžete zdôveriť so všetkými problémami. Váš vzťah by mal byť založený na vtipných situáciach. Smiech je lepší ako plač.

Aj v rodičovskom vzťahu by mala byť kvapka priateľstvo. Rodičia, nebuďte nepriatelia svojich detí. Buďte tu pre nich, keď vás potrebujú. Neodcudzujte ich, aj keď spravili niečo zlé. Snažte sa to pochopiť. Keď budú vedieť, že sa vám môžu zdôveriť ako kamarátovi, váš vzťah sa zlepší. Budete vedieť, čo ich trápi a oni sa nebudú báť vášho kriku, hnevu a nadávok.

Svet nie je divadlo

Nemeňte sa! Ak vás nemajú ľudia radi takého aký v skutočnosti ste, vy sa nebudete mať radi, ak sa pre seba stanete cudzím človekom. Nie ste herci a svet nie je divadlo, aby ste sa neustále museli hrať na niekoho iného. Odstráňte zo svojho života ľudí, ktorým na vás stále niečo prekáža. Bude im to prekážať stále. Postavte sa pred zrkadlom a rešpektujte sa taký, aký ste. Jedine vy môžete zmeniť to, čo vidíte. Samozrejme, niekedy vás chcú ľudia zmeniť v pozitívnom slova zmysle. Ak je to tento prípad, je to pre vás výhra. Nie každý má v živote priateľov, ktorý chcú preňho dobré veci. Buďte za to vďačný.

Učíme sa celý život. Každý deň je pre nás nová výzva, ktorú by sme mali využiť naplno. Snažte sa byť každý deň lepšou verziou samého seba. Podporujte svojich priateľov. Ak sa vám zdá, že skutky, ktoré robia alebo veci, do ktorých sa púšťajú, nie sú správne, povedzte im to. Niekedy nebudú chcieť počuť vašu radu. Pokiaľ bol váš vzťah predtým zdravý a toto je prvá prekážka, ktorú ste pocítili, tak oni v hĺbky duše vedia, že im chcete dobre. Nebojte sa, oni na tom časom prídu. Niekedy to trvá kratšie, inokedy dlhšie.

Partnerský vzťah

Partner je po rodine ten najdôležitejší človek. Neskôr sa pre vás stane osobou, ktorú by ste nikdy nechceli stratiť. V každom vzťahu, aj v tom partnerskom, sa raz za čas vyskytnú krízy. Niekedy aj najmenšie detaily vo vás vyvolajú obavy a začne vám blikať varovné svetielko. Ignorovanie správ, neskorý príchod domov alebo malé klamstvo. Určité veci sa dajú prekonať a vykomunikovať, iné nie.

Obaja ste schopní byť sami sebou. Nemáte pocit, že by ste pre vzťah potrebovali zmeniť svoju osobnosť

Obaja máte podobné základné hodnoty, ako je čestnosť, rešpekt a dôvera

Robíte jeden pre druhého pekné veci a ponúkate emocionálnu podporu v ťažkých časoch

Obaja úprimne komunikujete s ochotou zlepšiť vzťah

Vzájomne oslavujete svoje úspechy a povzbudzujete sa k rastu a úspechu

Obaja ste ochotní viesť ťažké rozhovory. Cítite sa bezpečne, že nesúhlasíte, pričom stále oceňujete svoje podobnosti

Obaja preberáte zodpovednosť za svoje chyby a snažíte sa robiť lepšie

Váš vzťah je obojsmerný. Zdieľate rozhodovaciu právomoc a zodpovednosť

V rozhovoroch sa navzájom počúvate s cieľom porozumieť tomu druhému, namiesto toho, aby ste sa len snažili mať pravdu

Trávite spolu kvalitný čas, ale dokážete si nájsť čas aj na iných dôležitých ľudí vo vašom živote

Ak ste sa v predchádzajúcich vetách našli a máte takýto vzťah, gratulujeme. Vediete zdravý a plnohodnotný vzťah. Ak sa váš vzťah s týmito hodnotami rozchádza v dvoch, maximálne v piatich bodoch, dá sa na ňom pracovať, ak to chcú obidve strany. Pokiaľ ste sa nenašli ani v jednej veci alebo nevidíte, že by vám ich váš partner opakoval, je na čase spraviť zmenu.