Diváci zostali v šoku: Televízia odvysielala sex orgie pätnástich ľudí, totálne zverstvá!

Diváci novej série šou s názvom Open House: The Great Sex Experiment na britskej televízii Channel 4 zostali bez slov. Podľa recenzií je táto šou považovaná za najlepšiu svojich čias. Sleduje páry hľadajúce iných ľudí, s ktorými by mali sex. Myšlienka je, že monogamné páry, ktoré otvoria svoje vzťahy, prehĺbia svoje vzájomné puto. V druhej epizóde, ktorá bola odvysielaná vo štvrtok 25. mája, sa Chanice (31) a Richardo (32) vrátili po ich neúspešnom pokuse o štvorku. Manželom sa nepodarilo nájsť niekoho, kto by sa k nim pridal, no nestrácali nádej, informuje portál Lad Bible.

Po stretnutí s novou skupinou hostí dvojica pozvala všetkých späť do ich izby na after party. Ako môžete očakávať, atmosféra v miestnosti bola doslova elektrizujúca. Richardo bol spočiatku ohúrený tým, čo sa deje, Chanice sa zabávala s dvoma ženami. Párik sa napokon začal spolu milovať pred ostatnými, zatiaľ čo tí sa na nich pozerali. Výstredné scény zanechali divákov v šoku. "Môj bože, orgie pätnástich osôb," napísal jeden z komentujúcich. "Musím nahlásiť tieto zverstvá Ofcomu. Radšej sa na budúci týždeň pozriem, či sa to nezhorší," zavtipkoval ďalší.

Týždeň pred orgiami sa Chanice a Richardo rozhodli pozvať do svojej izby jednu z hostí, 38-ročnú ženu menom Precious, s ktorou sa stretli skôr večer. Obaja boli ohromení, keď Precious zdvorilo odmietla ich pozvanie a povedala, že ju priťahuje len Chanice a cíti bratské vibrácie pre Ricarda. Dvojica opäť skúsila šťastie s 25-ročnou Grace po tom, čo sa večer porozprávali o sexuálnych preferenciách. Aj ona však manželský pár odmietla.