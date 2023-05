Žena zostala v nemom úžase: Po večeri u kamarátov jej poslali odkaz a v ňom... nemyslia vážne!

Na portáli Mumsnet neznáma žena opísala nepríjemnú situáciu, do akej ju dostali jej priatelia. Všetko sa začalo pozvaním na večeru, ktoré neodmietla a priniesla hostiteľovi fľašu dobrého vína. Nikto z pozvaných nečakal, že im neskôr príde správa, v ktorej budú hostitelia požadovať 20 libier (23 eur) za skonzumované jedlo. "Myslela som si, že je to šialené a nikdy by som od nikoho nežiadala, aby zaplatil za jedlo, ktoré zjedol u mňa," píše autorka príspevku.

V ďalšom komentári prezradila, že v texte bola uvedená cena steaku a všetkých ingrediencií. "Bolo príliš trápne nezaplatiť. Neznášam konfrontácie a peniaze som im poslala, aby som mala pokoj. Máme veľa spoločných kamarátov, takže som nechcela spôsobiť nejaký rozruch." Dovtedy vraj boli jej priatelia vždy veľmi milí.

Žena sa zároveň spýtala užívateľov, či je to v poriadku, keď ju táto skúsenosť trochu nahnevala. Zároveň vysvetlila, že keď ju o niekoľko týždňov navštívia jej kamaráti, nebude od nich žiadať žiadne peniaze. "Je to nepríjemné. Ak si nemôžete dovoliť pohostenie, nemali by ste pozývať hostí. Potom sa ocitnete v problémoch," uviedol jeden z užívateľov. "To je neuveriteľne neslušné. Veľmi by ma mrzelo, keby som poznala niekoho takého," napísal iný.