Keď blondínka dostala účet za narodeninovú oslavu, skoro ju porazilo: To vážne mi naúčtovali toto?!

Hovorí sa, že každá skúsenosť niečo stojí a v prípade ženy menom Gigi to platí doslovne. Keď totiž platila v reštaurácii za oslavu narodenín, našla si na účte položku za krájanie a servírovanie torty, ktorú priniesla so sebou. Personál si za túto službu vypýtal 35 dolárov. "Keď sa čašník spýtal, či chceme, aby nám ju nakrájal, myslela som si, že pre nás robí niečo pekné. Ale stálo to 25 dolárov," vysvetľuje vo videu zverejnenom na TikToku.

Nikto ju vraj neupozornil, že za krájanie a servírovanie prineseného dezertu bude platiť tak veľa. "Tortu sme neplánovali jesť v reštaurácii. Ale čašníci stále trvali na tom, že ju odnesú do kuchyne a nakrájajú, tak sme ich nechali." Autorka príspevku pracovala šesť rokov ako servírka a takýto postoj ju veľmi nemilo prekvapil. Problém podľa nej ani tak nebol v tom, koľko musela zaplatiť, ale že ju na extra poplatok vopred neupozornili.

Jej nepríjemná skúsenosť vyvolala veľkú diskusiu. "Chcel by som sa stretnúť s manažérom, pretože vás mali upozorniť, že za to musíte zaplatiť," myslí si jeden z užívateľov. Ďalšieho, naopak, takýto poplatok neprekvapil. "Je to prirodzené. Priniesli taniere a vidličky, ktoré museli umývať. Ale bolo nesprávne, že vám nepovedali o poplatku." O svoju vlastnú skúsenosť sa podelila aj nemenovaná žena. "Pracovala som v troch rôznych reštauráciách a nikdy sme neúčtovali to, že si ľudia priniesli vlastný dezert. Toto je pre mňa novinka.