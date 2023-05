Dráma na palube lietadla EasyJetu: Toto by ste ako cestujúci nikdy nechceli zažiť!

Minulý týždeň vyvolala e-cigareta masovú paniku na palube lietadla, ktoré smerovalo do Amsterdamu. Pasažieri letu spoločnosti EasyJet boli svedkami toho, ako explodovala. Ľudia pôvodne hlásili, že 18. mája okolo 15:00 počuli „praskanie“ krátko po štarte zo Ženevy. Na internete sa neskôr objavili zábery z lietadla Airbus A320, na ktorých je vidno dym valiaci sa z príručnej batožiny. Hrôzostrašné video ukazuje, ako priestor na príručnú batožinu horí. Skupina mužov sa preto pokúsila chytiť tašku s elektronickou cigaretou a uhasiť plamene holými rukami.

Na záberoch ďalej vidno, ako jeden z pasažierov odstránil rozžeravený predmet a odhodil ho nabok, aby po ňom ostatní mohli dupnúť. Pred skončením videa je možné počuť výkriky. Kabínu lietadla naplní dym a v závere vidno spálenú elektronickú cigaretu na podlahe. „Zdá sa, že to trvalo večnosť, aj keď to naozaj bolo len pár sekúnd a všetko sa veľmi rýchlo podarilo uhasiť. Bol tam zápach, ktorý sa vám dostane až do hrdla a my sme panikárili, pretože sme uviazli v lietadle,“ povedal jeden z cestujúcich pre Radio Television Switzerland.

Hovorca spoločnosti EasyJet uviedol, že incident bude predmetom formálneho vyšetrovania. Usmernenia pre zákazníkov leteckej spoločnosti jasne uvádzajú, že v príručnej batožine sú povolené e-cigarety a maximálne dve náhradné batérie, no nesmú byť umiestnené v nákladnom priestore lietadla. 191 pasažierov letu nakoniec letelo do cieľa až nasledujúci deň. Len o 24 hodín neskôr musel ďalší let spoločnosti EasyJet núdzovo pristáť na letisku v Manchestri po tom, čo cestujúci na palube hlásili „zápach spáleniny“. Dopravné lietadlo pristálo 19. mája približne o 18:45, pričom jeden z pasažierov naznačil, že problém bol spôsobený zlyhaním generátora, uvádza Manchester Evening News. Hovorca leteckej spoločnosti vysvetlil, že dôvodom boli technické problémy.