Experti upozorňujú: Toto sú hlavné chyby, ktoré ničia vaše mobily a laptopy! Robíte ich aj vy?

Niet pochýb o tom, že technologické zariadenia, ktoré nám uľahčujú každodenný život, sú pomerne nákladné. Je preto dôležité vedieť, ako sa o ne správne starať a tým predĺžiť ich životnosť. Technologická expertka Kim Komandová hostí týždennú reláciu, v ktorej ponúka rady týkajúce sa technologických zariadení, webových stránok a aplikácií pre smartfóny. Nedávno pre Daily Mail zostavila zoznam piatich krokov, vďaka ktorým udržíte batériu vášho zariadenia dlhšie pri živote.

Nenabíjajte ich príliš často

Apple aj Samsung varujú svojich používateľov, aby nemali svoje zariadenia neustále plne nabité a zároveň ich nenabíjali cez noc. "Udržiavanie úrovne batérie čo najbližšie k stredu (30 až 70 percent) môže efektívne predĺžiť jej životnosť," uviedli predstavitelia spoločnosti Huawei.

Nevybíjajte notebook

Pre používateľov prenosných počítačov môže to, že zariadeniu dôjde šťava, ovplyvniť jeho životnosť. Na rozdiel od telefónov sa odporúča udržiavať percento batérie aspoň na 40 percentách tak často, ako je to možné.

Naučte sa, ako správne čistiť zariadenie

V mobilných telefónoch sa môžu hromadiť rôzne nečistoty a prach, keď ich nosíte vo vrecku, taške alebo ruke. Stojí za to naučiť sa, ako ich dôkladne vyčistiť, pretože nánosy môžu spôsobiť množstvo problémov. Môžete to urobiť tak, že si vezmete mäkkú handričku, ktorá nepúšťa vlákna, navlhčíte ju trochou vody a utriete prednú a zadnú časť telefónu. Rovnomernými krúživými pohybmi odstráňte nahromadenú špinu.

Držte zariadenia mimo slnečného žiarenia

Vystavenie zariadenia horúcim podmienkam môže viesť k nenapraviteľnému poškodeniu. Nielenže by sa vaša batéria mohla prehriať, ale slnečné lúče môžu spôsobiť stratu a poškodenie údajov. Aby ste predišli týmto obávaným poruchám, vždy, keď je to možné, majte telefón na tienenom mieste.

Pravidelne obmieňajte heslo svojho routera

Pravidelným menením hesla na Wi-Fi routeri znížite riziko, že hackeri použijú vašu sieť na útok na vaše miniaplikácie. Aby ste sa vyhli tejto vážnej hrozbe, jednoducho si nastavte originálne heslo, ktoré by si len málokto vymyslel. Keď už ste pri tom, vyhľadajte "Vzdialenú správu zariadenia". To vám umožní prihlásiť sa do routera cez internet a spravovať ho.