Nemecký komisár vlády tvrdí, že deti sú na školách vystavené antisemitizmu

BERLÍN - Deti v nemeckých školách sú vystavené antisemitizmu nielen zo strany spolužiakov, ale i učiteľov. V sobotu to uviedol komisár nemeckej vlády pre oblasť boja proti antisemitizmu Felix Klein, ktorý v tejto súvislosti vyzval na lepšie vzdelávanie pedagógov.

"Všimli sme si, že antisemitizmus sa šíri aj na školách, a to vo forme nevhodných poznámok nielen od žiakov, ale aj zo strany vyučujúcich. Treba urýchlene prijať potrebné opatrenia," vyhlásil Klein. Komisár tiež dodal, že podľa neho by malo byť povinné nahlasovanie incidentov s protižidovským podtónom na školách. Reagovanie na protižidovské a rasistické poznámky by tiež malo byť povinnou súčasťou pedagogického vzdelávania. Klein zároveň vyhlásil, že je potrebné preskúmať, čo sa o judaizme píše v školských učebniciach.

Na obraz židov negatívne vplývajú aj ilustrácie v náboženskej literatúre

"Niektoré učebnice opisujú život židov ako pred 2000 rokmi. Píše sa v nich, že chlapci čítajú z Tóry a dievčatá melú kukuricu," povedal Klein. Dodal, že na obraz židov negatívne vplývajú aj ilustrácie v náboženskej literatúre. "V školských učebniciach musí byť jasne napísané, že židia patria do Nemecka," vyhlásil Klein. Agentúra DPA pripomína, že Klein v roku 2019 vyzval židov, aby na verejnosti nenosili okrúhle čiapočky kippy. Dodal, že zmenil názor v tejto záležitosti, pretože v posledných rokoch nastal v Nemecku nárast antisemitských trestných činov.