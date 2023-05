Archeológ po otvorení egyptskej hrobky zažil totálnu hrôzu: Takmer zomrel! Môže za to kliatba?

Egyptológ a archeológ Ramy Romany sa venuje popularizácii svojho odboru. Počas nakrúcania dokumentu „Mummies unwrapped" (Rozbalené múmie) sa vydal so štábom do hrobky, ktorá nebola otvorená viac ako 600 rokov. Mala patriť faraónovi Achnatonovi. "Otvorili sme dvere, miestni najprv zostali vzadu, aby sa presvedčili, že tam nie sú žiadne hady alebo kliatby. My sme na kliatby neverili a vyrazili sme rovno dole," povedal pre Khaleej Times. Ešte v ten deň sa vydal so svojou rodinou do Káhiry, kde mu prišlo zle. Na druhý deň ráno sa zobudil so 42-stupňovými horúčkami, vykašliaval krv a začal mať halucinácie.

"Nikto z doktorov nevedel, čo mi je. Napchali ma hrsťami antibiotík, keď som im povedal, kde som bol. Hovorili, že netopiere, hady a prach nie sú dobrá kombinácia a že by to mohlo byť čokoľvek. Že ešte nevideli kombináciu mojich symptómov," spomína Romany. Po štyroch dňoch ho prepustili z nemocnice. "Bolo to tesné. Najbližšie smrti, čo som bol. Kliatba alebo nie, niečo v tej hrobke ma dostalo," myslí si, hoci je, čo sa týka legiend a kliatieb múmií, skeptický.

Archeológ vysvetlil, že starí Egypťania mali veľmi dobré znalosti chémie a biológie. "Hovorili tomu mágia, pretože pre to nemali naše slová, ale boli majstrami v chémii a biológii." Sú však aj ďalšie teórie, ktoré by mohli legendy o kliatbách vyvrátiť. Najčastejšie skloňovanou je Aspergillus - huby, ktoré môžu viesť k infekcii nazývanej aspergilóza. Tá môže byť u ľudí so zníženou imunitou smrteľná. Na túto teóriu sa zameriava štúdia poľských vedcov, ktorá skúmala pohrebnú kaplnku Buchholtzovcov v Supraśli. Odhalili v nej vysoké hladiny nielen Aspergillusu, ale aj ďalších druhov plesní nebezpečných pre zdravie.