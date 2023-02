Experti prehovorili, či ľudstvu hrozí to, čo sa odohráva v známom seriáli: Áno, je to určite možné!

NEW YORK - Nový seriál z dielne HBO s názvom The Last of Us prinútil mnohých divákov zamyslieť sa nad tým, či nám hrozí hubová pandémia. Odborníci prezradili, ktoré z tvrdení zo známeho seriálu sú v skutočnosti pravdivé. Zároveň varujú, že situácia by sa kvôli drastickej zmene klímy mohla zmeniť.

Nový seriál The Last of Us od HBO zobrazuje klasickú zombie apokalypsu. Zároveň núti divákov uvažovať o tom, či sa v reálnom živote môže vyskytnúť "hubová pandémia". "Je určite možná," vyhlásil mykológ Norman Van Rhijn, ktorý skúma plesňové infekcie na Univerzite v Manchestri.

Žiadny druh húb, ktorý je v súčasnosti vedecky známy, však nepredstavuje pre ľudí bezprostrednú pandémiu, najmä nie tak, ako to zobrazuje seriál. Napriek tomu sú plesňové infekcie celosvetovo na vzostupe a výskumníci sa obávajú, že v ohrození je stále viac ľudí. Niektorí sa dokonca domnievajú, že by z ríše húb mohli vzniknúť nové superpatogény, píše Business Insider. "Potenciál je obrovský pre to, čo sa môže objaviť a stať sa patogénom. Nebudem prekvapený, ak sa objaví viac húb, ktoré sa stanú náročnejšími na liečbu a budú infekčnejšie," povedal šéf odboru hubových chorôb amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb Tom Chiller. Experti prezradili, ktoré z tvrdení v populárnom seriálu sú v skutočnosti pravdivé:

V mravcoch žije zombie huba

Zo zombie ľudí v The Last of Us kvitnú úponkami huby Cordyceps, ktoré im vyrastajú z hlavy a úst a siahajú po čerstvých obetiach. Cordyceps je skutočný, ale napáda len mozgy a telá hmyzu, napríklad mravcov. Huba rastie vo vnútri tela mravca a úplne ho paralyzuje. Potom vyraší z jeho hlavy a uvoľňuje spóry, ktoré sa môžu šíriť pomerne ďaleko. Cordyceps ale nemôže prežiť pri teplote ľudského tela, takže ľudí nemôže nakaziť.

Niektoré huby môžu ovplyvniť ľudský mozog a správanie

Snáď najzrejmejším príkladom je psilocybín, halucinogénna zlúčenina v magických hubách. Kyjanička má tiež povesť, že mení ľudskú myseľ. Niektorí historici opísali, ako sa salemské čarodejnice otrávili kyjaničkou. Podľa ich slov sa ženy po zjedení infikovanej huby začali správať čudne a navzájom sa obviňovali z čarodejníctva. "Zakaždým, keď si dáte pivo, vaše správanie je ovplyvnené vedľajším produktom huby, ktorým je etanol," uviedol David Hughes, ktorý študoval Cordyceps. Huba Cryptococcus sa môže šíriť aj z pľúc do mozgu a spôsobiť meningitídu, čiže zápal, ktorý môže zmeniť správanie. Na rozdiel od televízie však huba meniaca myseľ nepreskočí do nášho tela a neovplyvní správanie, ktoré umožňuje ďalší prenos.

Na plesňové infekcie neexistuje žiadna vakcína

V The Last of Us sa prvé prípady fiktívneho ľudského Cordycepsu objavujú v indonézskej Jakarte, kde vláda žiada popredného mykológa, aby pod mikroskopom identifikoval hubu, ktorá sa krúti v ústach mŕtveho civilistu. Predstavitelia sa dozvedia, že štrnásť ľudí, ktorí s obeťou spolupracovali, zmizlo. "Neexistuje žiadny liek ani vakcína," pochmúrne informuje mykológ vládneho úradníka. Odporúča preto, aby vláda zbombardovala celé mesto. V reálnom živote je pravda, že na smrteľné plesňové infekcie neexistuje žiadna vakcína. Existuje len niekoľko tried liekov na ich liečbu, hoci nie sú vždy spoľahlivé. V skutočnosti, keďže huby sú na bunkovej úrovni také podobné ľuďom, mnohé z liekov, ktoré s nimi bojujú, sú toxické aj pre ľudské telo.

Podľa medzinárodnej nadácie Global Action for Fungal Infections huby zabíjajú viac ľudí ako malária. Niektoré smrteľné huby, ako je Candida auris, ktorá sa objavila v roku 2009, si dokonca vyvinuli silnú odolnosť voči antifungálnym liekom, ktoré máme. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zabila Candida auris v nemocničných epidémiách 29 až 53 percent svojich obetí. Väčšina hubových patogénov spôsobujú vážne ochorenie len u ľudí s oslabenou imunitou. "Teraz však existujú huby, ktoré nie sú oportunistami a môžu infikovať kohokoľvek z nás. Ak sa stanú infekčnejšími a odolnejšími, máme dôvod na obavy," varoval Chiller.

Rastúce teploty by mohli zvýšiť hrozbu hubových patogénov

Je záhadou, že vypuknutie epidémie Candida auris sa objavilo nezávisle na troch rôznych kontinentoch súčasne v roku 2010. Medzi ohniskami nebolo jasné spojenie ani kontakt. Niektorí vedci sa domnievajú, že spojovacím vláknom je zmena klímy. Ako globálne teploty stúpajú, huby sa musia prispôsobiť rovnako ako všetko ostatné. Čím viac húb sa prispôsobuje vyšším teplotám, tým viac z nich dokáže prežiť a množiť sa pri teplotách ľudského tela, aj keď sa tie pokúšajú zabiť horúčkou.

Úvodná scéna The Last of Us to naznačuje, keď vedec z roku 1968 povedal televíznemu moderátorovi, že mierne globálne otepľovanie by mohlo splodiť nové hubové superpatogény. Klimatické zmeny sú len jedným z faktorov, ktoré by mohli zvýšiť daň, ktorú si huby vyberajú na ľudstve. Ďalší rizikový faktor pochádza zo zlepšenia medicínskej technológie, ktorá umožňuje väčšiemu počtu ľudí podstúpiť život zachraňujúcu operáciu za cenu užívania liekov, ktoré potláčajú ich imunitný systém a robia ich zraniteľnejšími voči iným infekciám, ako sú plesne.