Ateista takmer zomrel: Z toho, čo zažil na prahu života a smrti, naskakujú zimomriavky! Radšej sa stal kresťanom

WASHINGTON - Bryan Melvin opísal svoj zážitok so smrťou. Tvrdí, že videl, čo je to peklo. Tam podľa vlastných slov stretol Hitlera, ktorý si tam mal prechádzať tým, čím si prešli obete koncentračných táborov. Po tomto zážitku Bryan konvertoval na kresťanstvo.

Melvin o sebe hovorí, že bol militantným ateistom, až kým takmer nezomrel na choleru, ktorou sa nakazil. Opísal, ako sa vznášal nad vlastným telom pri strope miestnosti, v ktorej sa nachádzal, a potom vyšiel smerom ku svetlu, kde povedal, že počul krásnu, hlbokú hudbu, píše Unilad. Následne sa stretol tvárou v tvár s nikým iným ako Ježišom Kristom, ktorý mu povedal, že si nezaslúži nebo a namiesto toho ho poslal do pekla.

Podľa Bryana to v pekle strašne páchlo a bolo tam veľmi horúco. Po stretnutí s pekelnými stvoreniami narazil na Adolfa Hitlera, ktorému sa práve končil trest za všetky hrozné veci, ktoré spáchal. "Bol vo vnútri ohnivej pece ako v Osvienčime, kde ukladali telá a pálili ich. Prechádzal tým, čím si prešla každá jedna obeť, od ich zadržania, príchodu, od ich prezlečenia až po miesto, kde išli do plynu. To som videl. Nebol reformovaný. Bol čoraz šialenejší."

Keď sa Melvin vrátil do krajiny živých, stal sa kresťanom. Zďaleka nie je jediný, kto tvrdí, že videl peklo po tom, ako sa ocitol na prahu života a smrti.