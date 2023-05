Fenomén umierajúcich: Vedci zistili, prečo ľudia krátko pred smrťou vidia TOTO

MICHIGAN - Ľudia, ktorí prežili blízky kontakt so smrťou, často spomínajú neobyčajné zážitky ako svetlo na konci tunela, stretnutie so zosnulými či rekapitulácia životných udalostí. Skutočnosť, že tieto zážitky majú podobný charakter, postavilo vedcov pred otázku, prečo vedomie úplne nezmizne, aj keď srdce prestane biť.

V novom článku zverejnenom v časopise v Proceedings of the National Academy of Science vedci z University of Michigan našli dôkazy o prudkých nárastoch mozgovej aktivity spojenej s vedomím u dvoch umierajúcich pacientov. Pozreli sa na záznamy štyroch pacientov, ktorí zomreli na zástavu srdca počas monitorovania EEG. Všetci štyria upadli po infarkte do kómy a po tom, čo prestali reagovať, boli odpojení od prístrojov podporujúcich životné funkcie.

Keď odpojili ventilátory, dvaja zo štyroch pacientov - 24-ročná a 77-ročná žena, zaznamenali zvýšenie srdcovej frekvencie aj nárast mozgových vĺn vo frekvencii gama, čo je najrýchlejšia mozgová aktivita, ktorá je spojená s vedomím. Experti skúmali, ktoré časti mozgu sa rozsvietili, pričom aktivita bola zaznamenaná v zadnej kortikálnej zóne pozostávajúcej z temporálnych, parietálnych a okcipitálnych lalokov, ktoré sú spojené so zmenami vedomia. "Ak sa táto časť mozgu rozsvieti, znamená to, že pacient niečo vidí, počuje a môže cítiť pocity mimo tela," povedal hlavný autor štúdie Jimo Borjigin.

Nie je jasné, prečo dvaja pacienti pociťovali tieto potenciálne príznaky skrytého vedomia, zatiaľ čo ďalší dvaja nie. Vzhľadom na malú veľkosť vzorky ale vedci varovali pred vyvodzovaním rozsiahlych záverov. Navyše nie je možné potvrdiť, že pacienti mali naozaj nejaké vízie, keďže sa nedožili toho, aby o tom porozprávali. "Pozorované zistenia sú však rozhodne vzrušujúce a poskytujú nový rámec pre naše chápanie skrytého vedomia u umierajúcich ľudí," dodal Borjigin, ktorý dúfa, že v budúcnosti zhromaždí údaje o ďalších ľuďoch.