Dievčina čelí kritike, vraj je tak krásna ako sexuálna bábika: Toto všetko mám nadelené od Boha!

BOGOTA - Kolumbijská modelka Carolina Gomezová sa pustila do hejterov, ktorí prirovnávajú jej imidž k sexuálnej bábike. Odkazuje im, že jej iba závidia krásu nadelenú od Boha. Spolu so svojím priateľom vymysleli skvelý plán, ako dať kritikom jednoznačne najavo, ako veľmi ich "trápia" ich nenávistné komentáre.

"Som taká dokonalá, že si ľudia myslia, že som plastová sexuálna bábika," hovorí sebavedomá Gomezová, ktorá je vo vzťahu s influencerom Yefersonom Cossiom. Práve on zdieľal na sociálnej sieti fotografie svojej novej lásky ešte predtým, ako trollovia vyhlásili, že to vyzerá tak, ako keby pózoval s bábikou v životnej veľkosti. Mnohí ľudia sú tiež presvedčení o tom, že guľaté líca jeho priateľky sú výsledkom skrášľovacieho zákroku a jej dokonale symetrický nos v žiadnom prípade nie je prirodzený.

Caroliny sa kritika veľmi dotkla a zverejnila fotografiu z detstva, aby dokázala, že jej tvár nie je výsledkom žiadneho vylepšenia. "Zjavne som si zafarbila vlasy a napichala pery a ako vidíte, musela som to robiť už od detstva," okomentovala ironicky obrázok, na ktorom pózuje ako malé dievčatko. "Nemyslím si, že na ženách, ktoré to robia, je niečo zlé, všetky sme svojím spôsobom krásne. Ale pokiaľ ide o mňa, tak jediné, čo som si dala vylepšiť, sú moje prsia. Nič iné neplánujem zlepšovať," doplnila.

Dvojica sa následne rozhodla podpichnúť kritikov a nakrútila video, ktorým ironizuje nenávistné komentáre na adresu modelkinho výzoru. Záznam zachytáva Yefersona, ako hľadí do výkladu obchodu Disney, v ktorom stojí Carolina ako figurína. So záujmom vojde do obchodu a žartovne ju vynesie von. "Robili si žarty z mojej priateľky. Vyzerá ako bábika? Ale moja priateľka je bábika," uviedol mladík. Užívatelia ich pochválili za kreativitu, ktorou zareagovali na neprajníkov. "Máte desať bodov z desiatich," napísal jeden z nich.