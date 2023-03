Lekárka tvrdí: Ak nezvládnete spraviť cvik na VIDEU, možno do šiestich rokov zomriete

NEW YORK - Text odzrkadľujúci predikciu týkajúcu sa zdravia a dokonca aj dĺžky života, ktorý bol zverejnený na TikToku, vyvoláva množstvo reakcií. Lekárka Natalie Azarová ho prezentovala v relácii The Today Show, pričom sa odvolávala na štúdiu realizovanú pred jedenástimi rokmi.

Cvik známy ako "test sedenia a státia" je zdanlivo jednoduchý. Lekárska poradkyňa NBC News Natalie Azarová ho považuje za nepriamy ukazovateľ zdravia a podľa nej dokonca dokáže predpovedať, ako dlho budete žiť. V štúdii z roku 2012 jej autori uviedli, že tento test je prediktorom úmrtnosti ľudí vo veku 51 až 80 rokov. "Čím nižšie je skóre, tým je sedemkrát vyššia pravdepodobnosť, že v nasledujúcich šiestich rokoch zomriete," povedala lekárka.

Mali by ste to však samozrejme brať s rezervou, pretože takéto testovanie nemusí byť zaručene spoľahlivé. "S pribúdajúcim vekom trávime čas rozhovormi o kardiovaskulárnom zdraví a aeróbnej zdatnosti, ale rovnováha, flexibilita a obratnosť sú tiež veľmi dôležité," upozornila Azarová.

Cvik otestovali na vlastnej koži mnohí užívatelia TikToku a neuspeli. "Ani ja sa nedokážem elegantne dostať na zem, takže mi to znižuje životnosť na tri roky?" pýta sa jeden z komentujúcich. "Dokázal som to, ale zdá sa mi, že mi to zobralo šesť rokov života," vtipkoval druhý.