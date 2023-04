Samozvaný cestovateľ v čase zverejnil katastrofické PREDPOVEDE: Ďalšia pandémia! A táto hrôza sa má stať v 2027

LONDÝN - Samozvaný cestovateľ v čase z roku 2714 varuje, že vírus z polárnych ľadovcov vyvolá ďalšiu globálnu pandémiu, ktorá nakazí milióny ľudí. Podelil sa aj o ďalšie predpovede, ktoré zahŕňajú najväčšiu erupciu Slnka v histórii či očistu v Kalifornii. Podľa jeho slov by sme už tento rok mali objaviť mimozemské bytosti.

Eno Alaric, ktorý je na TikToku známy ako theradianttimetraveller, pravidelne uverejňuje predpovede a varovania o budúcnosti. Sám sa považuje za cestovateľa v čase z roku 2714. Podľa neho ľudstvo čaká ďalšia pandémia, ktorá nakazí viac ako 350 miliónov osôb. Údajne ju spôsobia vírusy z roztopených polárnych ľadovcov. "POZOR! Som skutočným cestovateľom v čase od roku 2714, toto sú hlavné udalosti, ktoré sa stanú v nasledujúcich desiatich rokoch," povedal vo svojom videu zverejnenom na TikToku. Podelil sa o tieto predpovede:

2023: Teleskop Jamesa Webba objaví mimozemské stvorenie. Vesmírny tvor absorbuje veľké množstvo energie z viacerých hviezd. Slnko je na rade.

Teleskop Jamesa Webba objaví mimozemské stvorenie. Vesmírny tvor absorbuje veľké množstvo energie z viacerých hviezd. Slnko je na rade. 2024: Z ľadovcov sa vynorí vírus, ktorý spôsobí ďalšiu globálnu pandémiu. Vírus nakazí viac ako 350 000 000 ľudí a spôsobí, že ľudia sa budú báť vychádzať na verejnosť.

Z ľadovcov sa vynorí vírus, ktorý spôsobí ďalšiu globálnu pandémiu. Vírus nakazí viac ako 350 000 000 ľudí a spôsobí, že ľudia sa budú báť vychádzať na verejnosť. 2025: Na Mars dorazia prvé kolónie a to, čo nájdu, bude naozaj úžasné. Astronauti objavia ľudské kosti blízko miesta pristátia, čo dokáže, že prví ľudia pochádzali z Marsu.

Na Mars dorazia prvé kolónie a to, čo nájdu, bude naozaj úžasné. Astronauti objavia ľudské kosti blízko miesta pristátia, čo dokáže, že prví ľudia pochádzali z Marsu. 2026: Zem zasiahne najväčšia slnečná erupcia v histórii. Slnečná erupcia spôsobí globálny výpadok prúdu a šesť týždňov po sebe nebude k dispozícii elektrina.

Zem zasiahne najväčšia slnečná erupcia v histórii. Slnečná erupcia spôsobí globálny výpadok prúdu a šesť týždňov po sebe nebude k dispozícii elektrina. 2027: Začne sa prvá očista v Kalifornii v USA. V nasledujúcich rokoch sa z nej stane celosvetový sviatok.

Alaric pojmom očista odkazuje na filmovú sériu Očista. Vo filmoch každoročne nastane sviatok takzvanej očisty, kedy v priebehu dvanástich hodín môžu obyvatelia USA beztrestne zabíjať či rabovať.

Užívatelia sa nevedia rozhodnúť, či týmto predpovediam veria alebo nie. "Rok 2024 dáva zmysel," napísal jeden z komentujúcich. "Všetky vaše videá by mali mať titulok: Len na zábavné účely," uviedol ďalší. Jeden z užívateľov s orlím zrakom si dokonca všimol, že Alaric už video s podobnými predpoveďami raz zverejnil, ale vtedy tvrdil, že pochádza z roku 2671, nie 2714 ako tentoraz. "Áno, cestujem v čase. Chodím do mnohých časových línií, len nedávno som sa vrátil do súčasnosti," hájil sa svojrázny mladík.