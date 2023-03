Sedíte často s prekríženými nohami? Budete veľmi prekvapení, čo to robí s vaším telom

Najčastejšie sedávajú ľudia na stoličkách s prekríženými nohami v kolenách alebo v členkoch. Čo to robí s telom, zhrnul pre odborný časopis The Conversation profesor a riaditeľ Centra pre výučbu klinickej anatómie Adam Taylor z Lancaster University. Väčšina štúdií naznačuje, že kríženie v kolenách je horšie ako v členkoch. Sedenie so skríženými nohami môže zvýšiť vychýlenie bokov a tiež mení rýchlosť, ktorou sa krv pohybuje cez cievy v dolných končatinách, čo môže zvýšiť riziko vzniku krvných zrazenín. "Takéto sedenie môže spôsobiť zvýšenie krvného tlaku v dôsledku hromadenia krvi v žilách. Môže tiež zvýšiť riziko poškodenia krvných ciev, (preto by pri meraní krvného tlaku mali byť nohy položené rovno na podlahe)," vysvetľuje Taylor.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Gettyimages

Prekrížené nohy a účinok na telo

Čím dlhšie a častejšie človek sedí so skríženými nohami, tým je pravdepodobnejšie, že bude mať dlhodobé zmeny v dĺžke svalov a usporiadaní kostí v panve. Vzhľadom na spôsob, akým je kostra spojená, môže prekríženie nôh tiež spôsobiť nesprávne postavenie chrbtice a ramien. Poloha hlavy sa môže potenciálne vychýliť v dôsledku zmien v kostiach krku, pretože chrbtica sa kompenzuje, aby udržala ťažisko nad panvou. Krk môže byť ovplyvnený aj tým, že jedna strana tela je slabšia ako druhá. Rovnakú nerovnováhu možno pozorovať vo svaloch panvy a dolnej časti chrbta ako dôsledok zlého držania tela a stresu a námahy spôsobenej sedením so skríženými nohami. Panva sa môže tiež vychýliť z dôvodu dlhodobého naťahovania sedacích svalov na jednej strane, čo znamená, že sa stávajú slabšími.

Galéria fotiek (4) Zdroj: gettyimages.com

Dlhé sedenie s prekríženými nohami tiež zvyšuje pravdepodobnosť skoliózy a iných deformácií. Môže spôsobiť syndróm trochanterickej burzitídy, bežný a bolestivý stav, ktorý postihuje vonkajšiu stranu bedra a stehna. Výskum tiež ukazuje, že sedenie s prekríženými nohami môže vystaviť peroneálny nerv, tiež známy ako fibulárny nerv, v dolnej časti nohy riziku kompresie a zranenia. Spomína sa aj vplyv na produkciu spermií. "Je to preto, že teplota semenníkov musí byť medzi dvomi a šiestimi stupňami Celzia pod štandardnou telesnou teplotou. Sedenie zvyšuje teplotu semenníkov o dva stupne a prekríženie nôh môže zvýšiť teplotu semenníkov až o 3,5 stupňa," približuje profesor.

Sú tu ale aj pozitíva

Istá štúdia z roku 2016 ale naznačuje, že sedenie s prekríženými nohami môže byť pre niektorých ľudí prospešné. Ľuďom, ktorí majú jednu nohu dlhšiu ako druhú, môže takéto sedenie pomôcť upraviť výšku oboch strán panvy. Sedenie s prekríženými nohami tiež znižuje aktivitu niektorých svalov, najmä tých šikmých, v porovnaní so sedením s nohami dopredu. To môže pomôcť uvoľniť tieto svaly a zabrániť nadmernej námahe.

Galéria fotiek (4) Zdroj: gettyimages.com

Na záver teda zhrnieme, že je lepšie vyhnúť sa dlhodobému prekríženiu nôh, ak môžete. Vo všeobecnosti totiž platí, že nie je dobré sedieť v rovnakej polohe príliš dlho a je potrebné byť pravidelne aktívni.