Matematický príklad ohúril internet: Ľudia sú zmätení, dokážete ho vyriešiť správne?

Milovníkov matematiky zmiatol príklad, ktorý ich rozdelil na dva tábory. Nedokážu sa zhodnúť na jednej správnej odpovedi a tvrdia, že problém má dvojaké riešenie. Konkrétne ide o vyriešenie tohto príkladu: 6 ÷ 2 (1 + 2) = ?

Odborník z YouTube kanála MindYourDecisions, ktorý študoval matematiku a ekonómiu na Stanforde, vyriešil tento problém raz a navždy. Odpoveď, ktorú dostanete, podľa neho závisí od spôsobu, akým naložíte s týmto príkladom. Ak ste sa nedávno učili matematiku, pravdepodobne sa riadite metódou PEMDAS. To znamená najprv vyriešiť to, čo je v zátvorke a potom vyriešiť exponenty, následne násobenie alebo delenie, neskôr sčítanie a nakoniec odčítanie. Takto sa dopracujete k súčtu 6 ÷ 2 x 3. Potom dostanete príklad 6 ÷ 2, výsledkom čoho je 3, takže konečný súčet je 3 x 3 a správna odpoveď je v tomto prípade 9.

Použitie starej metódy, ktorá sa datuje do obdobia spred sto rokov, by však prinieslo inú odpoveď. Ako prvá sa ale aj tu rieši zátvorka. To znamená, že by ste aj v tomto prípade dostali príklad 6 ÷ 2 x 3. Najskôr by ste vyriešili 2 x 3, pričom by vám zostal príklad 6 ÷ 6, čo by bolo 1.

Niektorí ľudia v komentároch uviedli, že aj napriek tomu, že sa matematiku učili len nedávno, poznajú staršiu metódu. "Práve som zmaturovala a počas celej školy ma zákonite učili pracovať ‚historickým spôsobom‘," uviedla jedna dievčina. "Vo Francúzsku ma to učili tak, že táto rovnica sa rovná 1," napísal iný.