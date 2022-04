Otestujte svoj zrak! VIDEO ukrýva odkaz a matematický príklad: Vyriešiť ho dokáže len percento ľudí

Užívateľ s prezývkou Hectic Nick zdieľa videá, ktoré nútia premýšľať, so svojimi 3,9 miliónmi sledovateľov. Súčasťou obsahu sú ilúzie, hlavolamy a zábavné fakty. Jedno video zachytáva obrázok, na ktorom je na prvý pohľad vidno zvláštne symboly, ktoré nedávajú žiadny význam. Ale ako Nick vysvetlil, symboly v skutočnosti majú význam. "Skúste na 90 percent zavrieť oči a možno to budete vedieť prečítať," odkázal. Ak to aj napriek tomu nedokážete, podľa Hectica máte "zlý zrak".

Od zverejnenia získalo video viac ako 225 000 pozitívnych reakcií. "Prišiel som na to okamžite aj bez 90-percentného zatvorenia očí," napísal jeden užívateľ. "Hej, nemám zlý zrak!" pochválil sa ďalší. Zhruba tretina ľudí optickú ilúziu nepovažovala za zložitú. Jedna osoba uviedla, že sa na obrázok stačí pozrieť z uhla.

V inom videu Nick vysvetlil, že na obrázku je zachytený súčet 8+8=91. "Tento matematický problém je správna odpoveď." Samozrejme, 8 plus 8 nie je 91; správnu matematickú operáciu dostanete vtedy, keď telefón otočíte hore nohami, čím získate súčet 16=8+8.