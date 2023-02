Muž (34) bol jedným z najtučnejších ľudí v krajine: Schudol 260 kg! Padne vám sánka, keď ho uvidíte teraz

Keď Casey King z amerického štátu Georgia pred časom stúpil na váhu a zistil, že váži neuveriteľných 355 kilogramov, vedel, že musí zmeniť svoj život. Nedokázal sa už ani poriadne postaviť. To sa zmenilo, keď schudol 260 kg. Dnes sa vďaka tomu môže venovať bežným aktivitám, ako je randenie. Nebola to ale ľahká cesta. King začal priberať už ako tínedžer. Často jedával rýchle občerstvenie a takmer vôbec necvičil. "Bol som spoločenský vyvrheľ. Bol som hlučný a divoký, mal som len pár kamarátov. Jedlo bolo jediná vec, ktorá ma držala nad vodou," prezradil. Už ako desaťročný si vraj zvykol vyprážať celé vrecko hranolčekov, ktoré potom zalial kečupom. Takto to robil celé leta. Jedol veľké menu Big Macu a keď jeho sestra nevládala dojesť to svoje, zjedol aj to. Vždy chcel viac, nevedel sa nabažiť jedla.

Casyeovu matku jeho nadváha znepokojovala. Nakoniec použila nekonvenčné prostriedky, aby mu pomohla schudnúť. Ako stredoškolák užíval nespočetné množstvo tabletiek. Nič však nefungovalo, pretože jedlo bolo jediné, v čom nachádzal útechu. Ako dvadsaťročný sa stal jedným z najtučnejších ľudí vo svojom rodnom meste, čo rozhodne nie je niečo, na čo by mohol byť pyšný.

S pribúdajúcimi kilami sa King stával čoraz nesamostatnejším. "Nemohol som vstať z toalety, nemohol som sa utrieť ani sa očistiť. Niekedy som si nedokázal obuť topánky alebo sa obliecť," uviedol pre denník The Sun. Svoj život žil na Facebooku, pretože nemal žiadny skutočný. Nedostatok spoločenského života mli na jeho duševné zdravie katastrofálny vplyv. Rýchlo zistil, že nedokáže ovládať svoj hnev a premenil sa na dospelé dieťa. Jediná vec, ktorá ho tešila, bolo jedlo. Svoju posadnutosť prirovnal k naozaj hroznej drogovej závislosti. Jeho jediná interakcia so ženami bola počas videohier, ktoré mu pomáhali vzdialiť sa od krutej reality. Vtedy nevedel, ako fungujú vzťahy s opačným pohlavím, pretože nijaký doposiaľ nemal.

Veľký zlom nastal, keď mladík v roku 2011 navštívil svojho novorodeného synovca Thomasa v nemocnici. Uvedomil si, že je jediným strýkom dieťaťa, a preto sa rozhodol od základov zmeniť svoj život. Začal cvičiť štyrikrát týždenne a znížil príjem kalórií. Venoval sa aj plávaniu a klasickej chôdzi. Okolie si začalo všímať zmeny na jeho tele. Postupne si zvykal na to, že ho ženy považujú za atraktívneho a flirtujú s ním. Začal od nich dostávať správy na sociálnych sieťach, čo sa mu nikdy predtým nestalo.

"Teraz mám peniaze, cestujem a chodím na koncerty. Nikdy som nepremýšľal o randení s dievčatami, o sexe. Teraz môžem ísť s hocijakou z nich na večeru, pretože to skutočne chce," povedal 34-ročný Američan, ktorý v súčasnosti pracuje v obchode s domácimi potrebami. Aj naďalej tvrdo pracuje na tom, aby schudol ešte viac a dúfa, že už čoskoro mu lekári odstránia prebytočnú kožu, ktorá mu zavadzia. Na stránke GoFundMe na tento cieľ vyzbieral už vyše 18 000 dolárov (17 200 eur). Jeho snom je absolvovať prvú operáciu do konca tohto roka.