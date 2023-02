Mladík sa s bratom vydal na túru do lesa: Z toho, čo sa mu tam stalo, naskakujú zimomriavky

Bigfoot, v kanadskom a americkom folklóre bežne označovaný aj ako Sasquatch, je veľké, mýtické stvorenie podobné ľudoopovi, o ktorom sa hovorí, že sa túla po lesoch rôznych oblastí. V priebehu rokov sa objavili stovky záberova videí, ktoré údajne zachytávajú tajomnú bytosť.

Erich James sa nedávno podelil o tie svoje na TikToku. Pochádzajú z výletu v lese vo Washingtone v pohorí Olympic Mountains, kde zamieril so svojím bratom Toddom, kamarátom Bearom a batohom plným jabĺk, ktorý chceli dať Bigfootovi. Ich výprava však nabrala temný spád. "Keď sme sa pohybovali, cítil som energiu toho miesta. Necítil som sa dobre. Bolo to, ako by mi mali prasknúť uši, ale nebolo to zvonenie, ktoré zmizne. Tiež som cítil ťaživý pocit na hrudi," povedal Erich v rozhovore pre Daily Star.

Hoci ide o oblasť, ktorú často navštevuje pri hľadaní Bigfoota, presnú lokalitu neprezradil, aby ochránil čokoľvek, o čom si myslí, že sa tam skrýva. "Keď som kráčal dolu krátkym skalnatým kopcom, počul som, ako Todd za mnou dopadol na zem," pokračuje James. Údajne len zakopol, no brat sa mu aj tak vydal v ústrety na pomoc. Potom začul niečo ako smiech, keď sa k nemu priblížil, ale myslel si, že sa mu to len zdalo. Keď Todd vstal, všetci traja tvrdili, že opäť počuli smiech z chodníka napravo od nich. Keď sa tam však pozreli, nič tam nebolo. Todd neskôr priznal, že cítil, akoby ho pred pádom niečo potlačilo dopredu. Erich sa preto vrátil na to isté miesto o niekoľko týždňov neskôr a povedal, že cítil prítomnosť niečoho za sebou.

"Pokračoval som v chôdzi a niekoľkokrát som sa otočil, aby som sa pozrel za seba. Cítil som sa presne ako predtým, keď sme tam prišli naposledy. Stál som pri ohnisku a bol som veľmi nervózny. Stále som cítil prítomnosť niečoho napravo a vzadu odo mňa. Znova som sa otočil a keď som sa pozrel na druhú stranu, videl som pohyb asi 70 centimetrov odo mňa." Údajne to vyzeralo ako hmla alebo opar. Akonáhle si to mladík všimol, pohyb ustal. Nepríjemný pocit však pociťoval aj naďalej. Erich je presvedčený o tom, že za to mohol práve Bigfoot.