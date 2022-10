Pred 55 rokmi nakrútili filmári VIDEO, ktoré je dodnes záhadou: Pozrite sa, čo na ňom je!

V ikonickom zábere údajná samica dvojnohého huminida pochoduje cez skalnatú čistinu, máva rukami a potom sa bez prerušenia kroku otočí, aby sa pozrela do objektívu. Veľa odborníkov analyzovalo zábery a dospeli k záveru, že to musí byť muž v kostýme. Je však aj mnoho takých, ktorí nedokázali dospieť k rovnakému záveru. Ani teraz, po 55 rokoch, to ešte nebolo oficiálne odhalené alebo vyhlásené za podvod. V rozhovore v relácii As It Happens kanadskej rozhlasovej stanice CBC Gimlin spomína na moment, kedy prvýkrát videl stvorenie. "Nikdy na to nezabudnem. Bol to slnečný deň, krásny slnečný deň 20. októbra. Bolo príjemne a teplo. V momente, keď som ju uvidel, povedal som si: 'Ó môj bože, naozaj existuje.' Nemal som čas sa báť. Bolo to niečo prekvapivé. Celý život som v prírode, stretol som naozaj už všeličo."

Profesor anatómie a antropológie na Idaho State University Jeffrey Meldrum je presvedčený o tom, že tvorcovia filmu naozaj narazili na niečo výnimočné. Video, na ktorom je Patty - prezývka, ktorú toto stvorenie dostalo, používa na hodinách anatómie a núti študentov poukazovať na kľúčové črty. "Začína sa od hlavy, pokračuje trapézmi, deltovým svalom, chrbticou, lopatkami pohybujúcimi sa pod kožou…"

Sú, samozrejme, aj takí, ktorí záberom neveria. Zoológ Bernard Heuvelmans, prezývaný "otec kryptozoológie", namietal proti spôsobu, akým je Patty zarastená srsťou a aká je poloha jej zadku. Prominentný odborník na primáty John Napier si tiež myslí, že ide o podvod. Iní ale poukazujú na stopy, ktoré tvor zanechal a následne boli uvedené ako najpresvedčivejší dôkaz od Pattersona a Gimlina. "Jedna zo stôp ukázala veľmi výrazný tlakový hrebeň, čiže odtlačenie, ku ktorému dochádza v dôsledku veľmi flexibilnej strednej časti chodidla," povedal Meldrum. Ak je Patty naozaj len jedným z Pattersonových alebo Gimlinových kamarátov v gorilom obleku, ide o jeden z najväčších hoaxov všetkých čias.