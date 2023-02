Žena bola na fajčiarskej prestávke, keď sa k nej priblížila... To hádam nie! Iní by utiekli od strachu

Ayla Mansonová (24) pracuje ako chytačka hadov pre organizáciu Harrison's Gold Coast a Brisbane Snake Catcher približne päť mesiacov. Minulý týždeň odstránila hada z rodinného domu v Tamborine, kde sa schovával pod chladničkou. Počas fajčiarskej prestávky si však všimla, že plaz sa vracia. Zostala síce pokojná, no nie veľmi nadšená. "Áno, myslím, že je to na mne, sťahuje sa mi to do nohavíc. To sa mi nepáči," povedala svojmu kolegovi.

Mansonová sa rozhodla video incidentu zdieľať, aby poučila ostatných, čo robiť, ak sa k nim priblíži had. "V tej chvíli som vedela, že najbezpečnejšie bude zostať nehybnou. Keby som spanikárila a vstala, snažilo by sa to brániť a hrozilo by mi uhryznutie," vysvetlila pre News.au.com.