Zažívate pri sexe túto nepríjemnosť? Terapeutka radí, ako sa jej zbaviť, päť zaručených spôsobov

NEW YORK - Ak opakovane zažívate bolestivý sex, mali by ste čo najskôr zistiť príčinu a navštíviť lekára. Na odbúranie bolesti pri činnosti, ktorá by mala prinášať rozkoš a radostné emócie, by však mohli stačiť aj jednoduché úkony, ktoré odporúča sexuálna terapeutka. Stojí za to ich aspoň vyskúšať a možno budete prekvapení z príjemnej zmeny.

Medzi najčastejšie príčiny bolesti pri sexe patria endometrióza, vaginizmus, kožná infekcia, zranenie (napríklad pri pôrode) a emocionálna trauma. Každá z týchto diagnóz si vyžaduje špecifický liečebný postup. Zistiť hlavnú príčinu bolesti je veľmi dôležité, preto by ste mali vyhľadať lekára. Existujú však drobné činnosti, ktoré môžete vyskúšať aj doma. Možno vás milo prekvapia a pri milovaní spozorujete príjemnú zmenu.

Vedomý tréning všímavosti

Hoci vedomý tréning nie je priamym nástrojom na odstránenie bolestivého sexu, nedávna štúdia zistila, že môže pomôcť zmierniť strach súvisiaci so sexom u osôb, ktoré pociťujú bolesť počas pohlavného styku. Sexuálna poradkyňa a terapeutka Sarah Melanconová pre Best Life uviedla, že praktizovanie tohto tréningu vám môže pomôcť lepšie pochopiť a vyrovnať sa s vaším stavom. "Vedomý tréning je prax prežívania v prítomnom okamihu bez posudzovania. Môže vám pomôcť prijať to, čo cítite vo svojom tele, bez strachu a posudzovania, ktoré môžu obavy z bolesti a bolesť zhoršiť." Takáto technika podľa Melanconovej pomáha zistiť skutočnosti súvisiace s vašou bolesťou, napríklad či ju pociťujete v určitých obdobiach menštruačného cyklu (u žien), po konflikte s partnerom alebo pri zvýšenom strese v práci.

Získajte podporu svojho partnera

Bez ohľadu na príčinu bolesti pri intímnom akte je dôležité, aby ste sa o tom porozprávali so svojím partnerom. Často si to jedinci, ktorí bojujú so sexuálnou bolesťou, nechávajú pre seba a správajú sa tak, že sa počas sexu cítia lepšie, ako je to v skutočnosti. Mnohí ľudia majú totiž obavy z toho, že narušia harmonickú atmosféru. Konečným výsledkom sú partneri oddelení v okamihoch, ktoré by mali byť pre nich najintímnejšie. Terapeutka hovorí, že skrývanie tohto problému pred partnerom môže celú situáciu iba zhoršiť, zatiaľ čo otvorenosť môže zvýšiť emocionálnu intimitu. Odporúča porozprávať sa s partnerom o okolnostiach, za akých bolesť vzniká, či vám niečo v minulosti pomohlo zmierniť ju, o vašich sexuálnych preferenciách a o tom, čo potrebujete, keď bolesť nastane (napríklad prestávku, láskavé objatie alebo slová súcitu).

Vyskúšajte nesexuálne masáže a dotyky

Niektorým ľuďom pomáha na zmiernenie bolesti nesexuálna masáž. "Často sa venujeme svojim intímnym partiám len pri sexe a na toalete. Dávať lásku tejto časti nášho tela však môže byť vo všeobecnosti liečivé, najmä vtedy, ak bolia," vysvetľuje odborníčka. V závislosti od toho, kde pociťujete bolesť, môžete pocítiť úľavu masírovaním prstami alebo pomôckou. Niektorým jednotlivcom môže namiesto intenzívnej masáže poskytnúť väčšiu úľavu stlačenie a pevné držanie na miestach bolesti. Mnoho ľudí profituje aj z používania dilatátorov, ktoré pomáhajú jemne roztiahnuť vaginálne tkanivo.

Vyskúšajte cviky na panvové dno

Podľa Melanconovej sú cviky na panvové dno ďalším kľúčovým spôsobom, ako mať menej bolestivý sex. "Terapeuti panvového dna pracujú s mnohými typmi sexuálnej bolesti mužov a žien. Vypočujú si váš problém a preskúmajú vašu anatómiu. Zvyčajne odporúčajú určité cvičenia v kancelárii a/alebo doma medzi jednotlivými sedeniami." Niektorí terapeuti panvového dna sú holistickejšie orientovaní, čo znamená, že sa pozerajú na telo, myseľ a na akékoľvek emocionálne problémy, ktoré sú často vzájomne prepojené. Podľa spoločnosti Beyond Basics Physical Therapy zažije jedna z troch žien v určitom bode svojho života dysfunkciu panvového dna.

Vyskúšajte tento typ lubrikantu

Ďalším riešením môže byť lubrikačný gél alebo čapíky s obsahom CBD. Môžu pomôcť uvoľniť panvové dno a zvýšiť prietok krvi, čo v konečnom dôsledku vedie k príjemnejšiemu zážitku. Výhody použitia týchto čapíkov zatiaľ nie sú podložené výskumom, ktorý je v súčasnosti stále obmedzený. Dobrou správou je, že aj väčšina lubrikantov na vodnej báze znižuje bolesť a zlepšuje pocity počas milovania.