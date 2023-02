Takú hanbu by ste zažiť nechceli! Párik si užíval príliš hlučne, susedka zalarmovala políciu

V sobotu večer krátko pred jednou hodinou počula žena v byte vo svojom bytovom dome prenikavý krik. Z obavy o svoju 29-ročnú susedku a jej 37-ročného priateľa okamžite zdvihla telefón a zalarmovala políciu. Keď však uniformovaná jednotka zazvonila pri dverách, objavil sa kuriózny obraz: Vo dverách stál úplne nahý muž a spotený. Práve mal za sebou očarujúci akt lásky.

Dvojica sa práve vrátila z párty s vareným vínom a mala chuť na sex. Keď sa vrátila do svojho bytu, okamžite tento plán uviedla do praxe. Bolo to dosť divoké a hlavne hlasné. 29-ročná žena pre nemecký „Bild“ povedala: „Policajti sa ma pýtali, či je všetko v poriadku. Prikryla som sa perinou a povedala: Áno, ešte žijem.“ Jej priateľ priznal, že s priateľkou uprednostňujú divoký a hlučný sex pred tichými nežnosťami. Doma bola jeho priateľka nohami priviazaná o stoličku a ľahla si, opisuje detaily. "Je to zábava pre nás oboch."

Hlboko ponorení v milostných orgiách

Našťastie sa nestal žiadny závažný zločin, ako s úľavou poznamenala volajúca. Dvojica bývajúca na poschodí bola vyčerpaná a tak pohltená svojimi horúcimi milostnými orgiami, že stúpajúcu hladinu hluku zrejme poriadne nevnímala, no v žiadnom prípade im nič nehrozilo.

Bizarné rušenie pokoja komentoval s úsmevom aj policajný hovorca: „Tí dvaja počas sladkej hodiny vydávali hlasné zvuky. Boli varovaní, aby zostali ticho a sľúbili, že sa polepšia." Policajt bol zrejme sám rád, že nešlo o trestný čin. Mimochodom, horkokrvný akt lásky nemal žiadne právne následky.