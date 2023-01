Lekárka varuje: Toto sa deje s vaším telom, ak nespíte aspoň sedem hodín denne

Aj keď si to možno mnohí neuvedomujú, spánkom trávime veľkú časť svojich životov. O to dôležitejšie je postarať sa o to, aby bol kvalitný a dostačujúci. Optimálny nočný spánok by mal podľa odborníkov trvať sedem až osem hodín. Menej ako sedem hodín odpočinku môže byť podľa britskej lekárky Sary Kayatovej zdraviu škodlivé. "Spánok je oveľa dôležitejší, ako si ľudia uvedomujú. Je základom pre lepšiu funkciu mozgu a tela. Je to naozaj priorita."

Spánok je tiež životne dôležitý pre spracovanie informácií nazbieraných počas dňa. "Po fyzickej stránke spánok umožňuje telu zregenerovať sa. Potrebujeme ho, aby sme uvažovali o spomienkach a spracovávali informácie. Ak nemáte čas robiť tieto veci, veľa spomienok a informácií, ktoré ste sa dozvedeli predchádzajúci deň, sa v mozgu nespracuje," priblížila Kayatová pre Mirror Online.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Nedostatok spánku môže viesť k zvýšenému riziku srdcových chorôb, mŕtvice a cukrovky. Nie je to však len naše fyzické zdravie, ktoré je ovplyvnené dĺžkou spánku. Ak nespíte dostatočne dlho, vaše sústredenie a motivácia v práci nasledujúci deň budú pravdepodobne na nižšej úrovni. Nasledujúci deň sa budete cítiť mrzuto a nebudete schopní tolerovať rôzne veci. Ak to trvá dlho, pravdepodobne budete mať zlú náladu a úzkosť. Problémy so spánkom môžu byť krátkodobé, no keď sa z toho stane začarovaný kruh, je potrebné vyhľadať odborníka. Jedna z najbežnejších techník na zlepšenie spánku zahŕňa zapisovanie všetkých vecí, ktoré vás znepokojujú predtým, ako pôjdete spať. Tipov na lepší spánok však existuje viac. Profesor spánkovej medicíny na Oxfordskej univerzite Colin Espie sa podelil o svojich osem najlepších tipov na ľahšie zaspávanie: