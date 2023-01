Vedci veria, že vyriešili záhadu Kleopatry a Marca Antonia: Bombastický objav v záhadnom tuneli

ALEXANDRIA - Miesto posledného odpočinku rímskeho politika a generála Marca Antonia a egyptskej vládkyne Kleopatry by mohlo byť odhalené vďaka starovekému tunelu. Príbeh ikonickej mileneckej dvojice, ktorý inšpiroval maliarov, spisovateľov a neskôr aj filmových tvorcov, by sa mohol podľa archeológov končiť v ruinách egyptského chrámu Taposiris Magna vzdialeného iba niekoľko desiatok kilometrov od mesta Alexandria.

V nedeľu 14. januára si nadšenci histórie mohli pripomenúť narodenie Marca Antonia. Narodil sa v roku 83 pred Kristom a počas svojho života sa stal neoddeliteľnou súčasťou premeny svojho národa na Rímsku ríšu. V krajine mal obrovský vplyv a patril k najvýznamnejším postavám svojej doby. Do dejín sa ale zapísal aj vďaka romániku s egyptskou panovníčkou Kleopatrou VII Philopator. Kvôli vzťahu boli milenci nútení opustiť svoje domovy a nakoniec spáchať samovraždu. Nie je preto prekvapivé, že ich láska sa stala inšpiráciou pre mnohých umelcov a v druhej polovici 20. storočia nadchla aj filmových divákov.

Historické pramene poskytujú o živote legendárneho páru vcelku detailný obraz, čo sa už ale nedá povedať o mieste ich posledného odpočinku. Minulý rok došlo v hľadaní ich hrobky k veľkému pokroku, keď archeológovia objavili tunel pod klenotom starovekého Egypta - chrámom Taposiris Magna. Podľa egyptského ministerstva turizmu a starožitností bol v novembri tunel dlhý približne 1300 metrov a nachádzal sa zhruba trinásť metrov pod povrchom zeme. Odborníci ho považujú za geometrický zázrak podobný pamiatke Tunnel of Eupalinos na gréckom ostrove Samos. Projekt odkrývajúci dôležitý medzník viedla archeologička Kathleen Martinezová z Univerzity v San Domingu.

Antonius a Kleopatra sa údajne zabili 1. augusta v roku 30 pred naším letopočtom. Predpokladá sa, že ich telá skončili v spoločnej hrobke. Zostáva už len dúfať, že grécko-rímsky tunel naznačí, kde presne sa miesto ich posledného odpočinku nachádza. Martinezová sa pokúša nájsť pár už dve desaťročia. Posledných desať rokov sa venuje výskumu v Taposiris Magna neďaleko Alexandrie. Chrám bol zasvätený bohu mŕtvych Ozírisovi a dlhodobo sa o ňom hovorí ako o mieste, kde je pochovaná Kleopatra. Keď archeologička dostala povolenie na preskúmanie tejto oblasti, začala v roku 2004 pracovať po boku kolegu Zahiho Hawassa. O osemnásť rokov neskôr sa im podarilo objaviť tento dôležitý medzník, píše Express. "Toto je ideálne miesto pre hrobku Kleopatry. Ak existuje jednopercentná šanca, že by tam mohla byť pochovaná posledná egyptská kráľovná, je mojou povinnosťou ju hľadať. Ak objavíme hrobku, bude to najdôležitejší objav 21. storočia," uviedla Martinezová s tým, že aj v prípade, ak by hľadaný hrob nenašli, ich práca nebola zbytočná, lebo narazili na veľké objavy vo vnútri chrámu a jeho okolí.

V doterajších vykopávkach sa nachádza séria unikátnych nálezov vrátane múmií so zlatými jazykmi a cintorína s múmiami v grécko-rímskom štýle pochovaných oproti chrámu. Práve to podporuje teóriu o možnom vybudovaní kráľovskej hrobky na tomto mieste. Medzi ďalšími nájdenými predmetmi bola busta, ktorá pravdepodobne zobrazuje Kleopatru, ako aj takmer dva tucty mincí s jej vyobrazením. A s pátraním po hrobke poslednej kráľovnej egyptského Ptolemaiovského obdobia súvisí aj hľadanie Antonyho. Odborníci sa domnievajú, že bol pochovaný niekde v Egypte, hoci podľa vyhlásenia Plutarcha, ktorý vládol Octavianovi, bol v skutočnosti spopolnený.