Turisti narazili počas vychádzky na jeleňa, akého ešte v živote nevideli: To čo má, preboha, s tvárou?!

USA - Pri poklese teplôt sa väčšina ľudí obáva o svojich domácich miláčikov a má tendenciu domnievať sa, že divoká zver zimu zvládne ľavou-zadnou. Nie je to však vždy tak. Po nedávnej zimnej búrke v USA našli turisti jeleňa so zamrznutými očami, ústami a ušami. Dramatický príbeh má ale šťastný koniec.

S poklesom teplôt mnohí myslia najmä na svojich domácich miláčikov, ktorých musia do týchto nehostinných podmienok patrične vybaviť. Iba málokomu ale napadne, že zima môže ohroziť aj divokú zver. Nedávno zažili obyvatelia Spojených štátov zimnú búrku, ktorá sa vyskytne raz za desiatky rokov. Mnohé regióny zaznamenali rekordne nízke teploty a intenzívne sneženie. Okrem ľudí bojovala s brutálnym počasím aj divoká zver. Potvrdzuje to prípad jeleňa so zamrznutou tvárou, ktorého našli dvaja turisti. Na populárnej stránke Reddit sa objavilo video dokumentujúce túto udalosť. "Dvaja turisti pomáhajú jeleňovi s ústami, očami a ušami úplne zamrznutými v dôsledku extrémneho chladného počasia," píše sa v príspevku.

Na videu vidno, ako je hlava zvieraťa doslova obalená hustou vrstvou ľadu a snehu. Nie je zrejmé, kde presne muži zviera objavili. Keby mu nepomohli, zrejme by uhynul. Zamrznutá hlava mu totiž neumožňovala prijímať potravu a zmrznutý nos zase spôsobil to, že nedokázal vetriť, v dôsledku čoho by mohol stať dobrou korisťou pre predátorov. Kvôli zamrznutým očiam zas mohol jeleň vbehnúť do premávky bez toho, aby o tom vedel. Turistom svoju záchranu ale poriadne sťažil. Podľa záberov sa snažil utiecť. Dvojica ho však dostihla a spacifikovala. Jeden z mužov následne odstránil hrubú vrstvu ľadu a snehu z tváre kopytníka. Ten napokon vbehol do neďalekého zasneženého poľa.

Viacerí užívatelia špekulovali o tom, ako je možné, že sa jeleňovi vôbec na tvári vytvorila taká hrubá vrstva snehu. "Pravdepodobne uviazol v metelici alebo búrke na veľkom otvorenom poli. Niekedy vietor zosilnie a odveje sneh a ľad zo zeme, čo spôsobí, že priľne k veciam," uviedol jeden z komentujúcich. Ďalší predpokladá, že za zamrznutú tvár mohlo mierne počasie s veľkým množstvom mokrého, ťažkého snehu. Potom sa jeleň zrejme začal hrabať v spomínanom snehu, aby si našiel nejakú potravu. "Následne nastal šialený pokles teploty so zvýšeným vetrom, čo viedlo k bleskovému zamrznutiu," myslí si jedna osoba.