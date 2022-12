Muž dostal v noci znepokojujúcu správu od suseda: Pozri sa z okna! Neveril, keď zbadal, kto spí na verande

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

HEATHROW - Chuck Robbins vedel, že sa po jeho okolí pohybuje medveď, nebol by prvý, ktorého by stretol. Ale to, že sa objaví priamo na jeho verande, mu zrejme ani nenapadlo. Návštevník v jeho prístreší spokojne pospal. Majiteľovi domu sa neobyčajná návšteva podarila zdokumentovať.