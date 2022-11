Internet valcuje VIDEO svojskej mačky: Privoňala si k bábätku a... reakcia, ktorú absolútne nikto nečakal

LONDÝN - Mačky sú v mnohých ohľadoch nepredvídateľné a výstredné. V jednom momente môžu byť milé a prítulné, neskôr zas rezervované a arogantné. O zmene správania tohto domáceho miláčika svedčí aj video, ktoré sa takmer okamžite stalo hitom internetu. Po tom, ako mačka zacítila vôňu novorodenca, odišla do vedľajšej miestnosti zvracať.

Odhadnúť správanie mačiek je niekedy takmer nemožné. Sú totiž známe svojou nepredvídateľnosťou. Potvrdila to aj táto mačka, ktorú majitelia nakrútili na video. Chceli, aby sa zoznámila s novým členom rodiny, no akonáhle zacítila vôňu novonarodeného bábätka, odišla do inej miestnosti zvracať. Video sa objavilo na Twitteri, kde ho z TikToku zdieľal užívateľ známy ako Rossi. "Práve som videl tiktokové video rodiny, ktorá predstavila svojho novorodenca mačke. Po tom, čo ucítila vôňu dieťaťa, odišla preč sa vyzvracať," okomentoval príspevok.

Video zaznamenalo takmer 14 miliónov zobrazení a 16 000 zdieľaní. Užívatelia sociálnych sietí sa neubránili smiechu. "Táto mačka je zdvorilá, pretože aspoň odišla do inej miestnosti," skonštatoval jeden z komentujúcich. Iní sa zas domnievajú, že mačka len žiarlila alebo bola v strese. "Premýšľali ste niekedy o tom, do akej miery môže citlivosť na pachy spôsobiť extrémne reakcie, ako je zvracanie?" pýta sa jedna osoba.

Iní si spomenuli na podobnú situáciu a podelili sa so svojimi skúsenosťami. "Keď som mala svoju starú mačku a dostali sme nové mačiatko, začala zvracať a schovala sa pod dom. Mysleli sme si, že zomrie, tak sme ju vzali k veterinárovi a ten nám oznámil, že len žiarli a že sa z toho dostane," napísala jedna z komentujúcich.