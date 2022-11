Lekárka upozorňuje: Sedem príznakov infarktu, ktoré sa môžu objaviť už mesiac pred ním

V prípade srdcového infarktu je potrebná okamžitá zdravotná pomoc.Podľa výskumu zverejneného v časopise Circulation však existuje viacero symptómov, ktoré môžu predpovedať infarkt. Odborníci zistili, že menej ako tretina žien uvádza pred infarktom nepríjemné pocity na hrudi. 95 percent účastníkov štúdie zase zaznamenalo nezvyčajné symptómy viac ako jeden mesiac pred tým, ako utrpeli infarkto. Patrili medzi ne:

Porucha spánku (48 percent) Dýchavičnosť (42 percent) Poruchy trávenia (39 percent) Úzkosť (35,5 percenta) Ťažké/slabé ruky alebo nohy (24,9 percenta) Zmeny v myslení (23,9 percenta) Strata chuti do jedla (21,9 percenta)

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Lekárka Anushka Patchavaová zo spoločnosti Vitality UK, ktorá ponúka zdravotné a životné poistenie, vysvetlila, že bežné príznaky zahŕňajú bolesť a tlak na hrudníku či ťažobu na hrudníku, čo by mohlo naznačovať, že srdcový sval nedostáva dostatok okysličenej krvi. Môže sa vyskytnúť aj bolesť alebo slabosť v nohách a rukách - opäť v dôsledku zníženého obehu. "Ďalšími príznakmi kardiovaskulárneho ochorenia môžu byť dýchavičnosť a búšenie srdca. To môže viesť k úzkosti, poteniu, závratom a pocitu na omdletie, ako aj únave. Všetko sú to znaky toho, že telo nedostáva dostatok kyslíka," uviedla Patchavaová.

Pri stredne ťažkých a ťažkých cievnych ochoreniach môže dochádzať k opuchu končatín. Prsty na nohách alebo rukách môžu zmodrať, čo môže byť potenciálnym znakom toho, že vám hrozí infarkt. Pokiaľ ide o kardiovaskulárne choroby, tie sa podľa Patchavaovej dajú rozdeliť na dve časti. Prvou je "kardio", ktorá sa týka zdravotných komplikácií postihujúcich srdce. Druhá je "vaskulárna" - tá sa týka komplikácií, ktoré ovplyvňujú krvné cievy, tepny alebo žily.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Pokiaľ ide o to, čo spôsobuje kardiovaskulárne ochorenie (KVO), jedným z najväčších rizík je fajčenie. Iné zahŕňajú nadváhu a nadmerné pitie alkoholu. Okrem toho môžu existovať metabolické faktory, ako je vysoký cholesterol alebo cukrovka. Vysoký stres môže viesť k vysokému krvnému tlaku, ktorý je tiež príčinou KVO a prispieva k infarktu. Je preto dobré venovať sa pravidelnej fyzickej aktivite a rovnako nezanedbávať ani duševné zdravie.