Na pláž vyplavilo stvorenie súdneho dňa: Ľudia žijú v strachu a očakávajú to najhoršie

Masívneho veslonosa, najväčšiu kostnatú rybu na svete, ktorá môže dorásť až do dĺžky 17 metrov, vyplavilo na pobreží Isla Talcán na čilských ostrovoch Desertores. Na videu vidno rybu so striebornými šupinami a chrbtovou plutvou prechádzajúcou telom od hlavy po chvost. Pozorovanie je obzvlášť zriedkavé vzhľadom na to, že tento druh sa zvyčajne nachádza v hĺbke okolo 1000 metrov. Veľa tamojších ľudí verí, že uviaznutie veslonosa je znakom toho, že zemetrasenie je za rohom, uvádza New York Post.

Užívatelia vyjadrili obavy pri pohľade na údajne prognostického tvora. "Zemetrasenie sa blíži," napísala jedna osoba, zatiaľ čo druhá dodala: "Všetci zomrieme!" Povera o zemetrasení je založená na japonskej mytológii, podľa ktorej tento požierač planktónu zámerne vystúpi na povrch a vypláva na pláž vždy, keď uverí, že na obzore sú problémy. Obavy sa zvýšili počas zemetrasenia a cunami vo Fukušime v roku 2011, keď desiatky rýb vyplavilo na breh dva roky pred katastrofou.

Odborníci sa snažia tento mýtus vyvrátiť. "Spojenie so správami o seizmickej aktivite je staré mnoho rokov, neexistujú ale žiadne vedecké dôkazy o spojitosti, takže si nemyslím, že by sa ľudia mali obávať," poznamenal profesor ichtyológie na univerzite v Kagošime Hiroyuki Motomura. "Verím, že tieto ryby majú tendenciu stúpať na hladinu, keď je ich fyzický stav zlý, stúpajú po vodných prúdoch, a preto sú tak často mŕtve, keď ich nájdu," dodal.