Žena na pláži narazila na nechutný objav: Experti už vedia, čo to je... NO FUJ!

Istá žena z Queenslandu zverejnila video, ktoré zachytáva podivný nález na pláži. "Čo to, sakra, je?” pýtala sa žena vo videu a potom zvláštny objav porovnala s veľkosťou svojej nohy. Ľudia tiež začali špekulovať, čo by to mohlo byť. Po tom, čo sa video stalo virálnym, žena, ktorá takýmto spôsobom vyvolala podivné vyšetrovanie, uviedla, že odborníci ju informovali, že predmet je pravdepodobne súčasťou veľrybieho penisu.

"S pomocou TikToku a morských biológov si myslím, že sme prišli na to, o čo ide. Je to kus veľryby, veľrybí samci, keď sa pohádajú, odhryznú si časti tela," vysvetlila autorka príspevku. Tieto časti sa potom môžu nachádzať na plážach po celom svete. Doktorka Vanessa Pirottová v tom však vidí niečo iné. "Tam, kde sa našiel tento neidentifikovaný objekt, žije v súčasnosti veľa vráskavcov. Sú tam, aby sa rozmnožili a vychovávali svoje mláďatá," povedala.

Hoci je možné, že by mohlo ísť o penis mladého veľrybieho samca, je nepravdepodobné, že by ho odstránil jeho vlastný druh. "Dôvodom je, že som o tejto teórii ešte nepočula, tento druh veľryby nemá žiadne zuby. Skôr majú dlhé pramene podobné vlasom a odhryznúť penis iného samca veľryby je niečo, o čom som nikdy nepočula," tvrdí Pirottová.