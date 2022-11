Muž (31) tvrdí, že má najväčší penis v krajine: Až toľkoto centimetrov?! Ženy to odstrašuje

Tridsaťštyriročný Andy Lee, pôvodom z Dublinu, má takmer 27 centimetrov dlhý penis. Je preto považovaný za jeden z najväčších v Spojenom kráľovstve. Ír je hrdý na svoje masívne prirodzenie, pretože vďaka nemu mesačne zarába desiatky tisíc britských libier. "Môj penis mi zarobil peniaze a dostal ma tam, kde som. Som pornohviezda. Robím mainstreamové porno a OnlyFans. Nechcem sa chváliť, ale som veľmi úspešný. Pochádzam z veľmi chudobných pomerov; mama mi zomrela, keď som bol mladý a otca nepoznám. Teraz mám všetko, čo v živote potrebujem, a to vďaka môjmu veľkému penisu," hovorí.

Nie všetko je ale také ružové, ako sa môže zdať. Veľké prirodzenie totiž odstrašuje ženskú spoločnosť. "Teraz, keď som starší a múdrejší, hovorím ženám, že robím porno, keď sa s nimi prvýkrát stretnem, pretože môj penis môže byť pre ľudí obrovský šok," uviedol Lee. Priznal, že veľa žien po zhliadnutí jeho údu vyhlásilo, že o ďalšie zblíženie nemá záujem. Ďalšou nevýhodou je, že nemôže nosiť tesné spodky či plavky. Napriek tomu svoj penis miluje a nedá naň dopustiť.

Podľa vlastných slov si Andy nikdy neuvedomil, že jeho úd je väčší ako ostatné, kým ho na to neupozornili kamaráti, keď bol tínedžer. Už vtedy sa rád predvádzal v sprchách v telocvični a vo futbalových šatniach pred ostatnými. Keď ale prišiel do Veľkej Británie, v posilňovni ho oslovil neznámy chlapík a spýtal sa ho, či by nemal záujem o porno. Tam sa začala jeho kariéra.

S pornom prestal, keď išiel na vysokú školu a stal sa inžinierom a inštalatérom v oblasti plynu. Pred tromi rokmi sa na internete objavili niektoré videá, v ktorých účinkoval. Videl ich aj Leeho šéf a prinútil ho odstúpiť, takže sa začal venovať pornu naplno. Teraz je vraj najúspešnejšou írskou pornohviezdou na svete. Aj keď priznal, že ho priťahujú ženy, divákmi jeho porna sú obvykle homosexuáli.