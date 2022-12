Talianske mesto sa rozhádalo kvôli slávnemu rodákovi - pornohercovi: Starosta mu venoval ocenenie

Mesto Ortona, v ktorom žije zhruba 22 000 ľudí, každoročne udeľuje 28. decembra cenu jednému zo svojich občanov, ktorý mesto preslávil aj za hranicami regiónu. Podľa starostu si Siffredi cenu pomenovanú podľa dátumu oslobodenia mesta do nacistických a fašistických jednotiek určite zaslúži. "Zaiste Rocco Tano predstavuje osobnosť, ktorú poznajú diváci aj ďaleko za národnými hranicami," uviedol Castiglione.

archívne video

Voľba tohtoročného oceneného ale u niektorých obyvateľov mesta vyvolala nevôľu. Podľa nich by cenu odkazujúcu na oslobodenie od nacizmu mal získať človek, ktorý sa vyznačuje jasnými občianskymi cnosťami. Kritici tvrdia, že radnica rokovala len s vidinou získať mediálnu pozornosť. Podľa opozičného zastupiteľa Ilaria Coccioly navyše starostu vybral ocenenú osobnosť sám, bez konzultácie s ostatnými zastupiteľmi. "Výber je to ako z estrády," kritizuje opozícia.

Galéria fotiek (2) Zdroj: profimedia.sk

Samotný Siffredi už oznámil, že sa zúčastní slávnostného udeľovania ceny na konci decembra aj s rodinou, dodal, že je to najkrajšia cena, ktorú kedy dostal. "Je to krásny odkaz, ktorý je smerovaný predovšetkým mladým: robte to, čo ste si vždy priali robiť, robte to s vášňou a výdržou, bez hanby," povedal Siffredi rímskemu denníku Il Messaggero.

Popri pornografických filmoch Siffredi hral aj v niekoľkých bežných snímkach a televíznych inscenáciách.