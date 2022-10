Lekár (46) zabil milenku orálnym sexom: Ďalší trest od sudcu za kokaín na penise

HALBERSTADT - Chirurg Andreas David Niederbichler (46) v roku 2019 dostal deväť rokov za ťažké znásilnenie a ublíženie na zdraví, ktoré viedlo k smrti jeho milenky. Yvonne zomrela na predávkovanie kokaínom, ktorý pred orálnym sexom nasypal na svoj penis. Vyzerá to tak, že nebola jeho jediná obeť, žiadna však nemala takéto fatálne následky.

Niederbichler bol v roku 2019 odsúdený na deväť rokov väzenia a následnú preventívnu väzbu. V súčasnosti sa podrobuje medikamentóznej terapii, píše Daily Mail. Yvonne nebola jeho jedinou obeťou. Bývalý vedúci lekár na klinike Halberstadt v Sasku-Anhaltsku v období od septembra 2015 do februára 2018 nadrogoval a sexuálne napadol minimálne ďalšie tri ženy. Podľa vyšetrovania im tajne dal kokaín do šampanského, rúžu či do zubnej pasty.

Počas súdneho procesu chirurg tvrdil, že Yvonne, ktorá skolabovala, vedela, že si kokaínom potrel penis pred orálnym sexom. Nemecký súd však tieto tvrdenia zamietol a nedávno rozhodol, že odsúdený musí zaplatiť 13 255 eur zdravotným poisťovniam za lekárske ošetrenie Yvonne na jej záchranu. Niederbichler predtým odmietol zaplatiť rodine obete odškodné 28 800 eur.

Ovdovený manžel a syn Yvonne zažalovali lekára, keď odmietol zaplatiť finančnú kompenzáciu a tiež odmietol uhradiť náklady na pohreb. Vyšší krajský súd minulý rok vydal príkaz zaplatiť náklady na pohreb. Sudkyňa Steffi Ewaldová povedala: "Obžalovaný je odsúdený na zaplatenie nákladov na pohreb vo výške 8450 eur, ako aj pozostalostné dávky manželovi a synovi zosnulej vo výške 9880 eur pre každého." Niederbichler počas procesu mlčal, no vzhľadom na nový súdny spor, o ktorý požiadali vdovec a syn, sa rozhodol prelomiť mlčanie a poprieť zodpovednosť za smrť blondínky. Poprel aj to, že by omámil tri ďalšie ženy.