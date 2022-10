Obraz z roku 1937 má byť dôkazom cestovania v čase: Vysvetlenie vyše 80-ročnej záhady

Obraz s názvom Pán Pynchon a osídlenie Springfieldu zobrazuje kolonistu a zakladateľa mesta Springfield v štáte Massachusetts Williama Pynchona počas rozvoja mesta. Pynchon v roku 1650 napísal knihu s názvom The Meritorious Price of Our Redemption, ktorá sa stala vôbec prvou zakázanou knihou v Bostone. Neskôr bola dokonca spálená. To všetko je síce veľmi zaujímavé, no rušivým elementom na obraze je domorodý Američan, ktorý si zjavne práve prečítal nepekný príspevok na sociálnej sieti.

Fotografia obrazu sa objavila na Reddite, kde sú mnohí presvedčení o tom, že ide o dôkaz možnosti cestovať v čase. Niektorí komentovali, že výraz na mužovej tvári pôsobí tak, akoby jeho najnovší príspevok nezískal nijaké reakcie. Iní zase zavtipkovali, že ľudia naokolo sa mu snažia mobil vziať, preto znepokojene gestikuluje rukou. Pokiaľ ide o racionálne vysvetlenie, zdá sa, že v Indián v skutočnosti drží v ruke zrkadlo, s ktorým sa bežne obchodovalo, alebo že si prezerá hlavu sekery.

Umelec Umberto Romano namaľoval ďalší obraz, ktorý zachytáva ženu pozerajúcu sa na niečo, čo vyzerá ako iPad. Je dôležité podotknúť, že obraz bol namaľovaný niekoľko desaťročí predtým, ako sa prvý iPad skutočne dostal medzi ľudí.