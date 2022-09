Vzťahová dráma: Muž predal psa svoje priateľky bez jej vedomia! V novej rodine mu vraj bude lepšie

LONDÝN - Muž skončil so zlomeným srdcom, čo predal psa svojej priateľky bez jej vedomia alebo súhlasu. Kvôli nútenému sťahovaniu a novému bytu v nedohľadne vedel, že s niekým iným by bolo domácemu miláčikovi lepšie. Mužova priateľka sa však zrútila. Obrátil sa preto na Reddit, kde ho podporilo mnoho ľudí.

29-ročný muž v príspevku na Reddite napísal, že bol nútený predať psa svojej priateľky bez jej vedomia či súhlasu. Domnieval sa, že u nového majiteľa bude pes šťastnejší. K tomuto rozhodnutiu dospel po tom, čo prišiel o prácu a bolo mu doručené oznámenie o vysťahovaní sa z bytu, píše the Mirror.

„Moja priateľka a ja sme sa spolu presťahovali asi pred šiestimi mesiacmi. Ona zarába len asi 12 000 libier (13 400 eur) ročne vo svojej menej platenej práci, takže väčšinu účtov som platil ja,“ vysvetlil muž v príspevku. „Pred štyrmi mesiacmi som prišiel o prácu. Nemáme žiadne úspory, bola to zničujúca rana a nepodarilo sa mi získať nové zamestnanie,“ napísal ďalej.

Pár sa snažil získať dostatok peňazí na pokrytie nájomného a po zmeškaní pravidelnej platby im bolo doručené 30-dňové oznámenie o vysťahovaní. „Odpoveď mojej priateľky na to bola, že sa uzavrela a jej úzkostné stavy sa zhoršili. Nemám žiadnu rodinu, keďže som bol vychovaný v pestúnskej starostlivosti a rodina mojej priateľky nám nemohla pomôcť z osobných dôvodov, čo úplne chápem, ale stále je to frustrujúce,“ napísal.

Nakoniec natrafil na byt v rámci ich rozpočtu – domáce zvieratá však povolené neboli. „To znamenalo, že som musel nájsť domov nášmu psovi Auggiemu. Požiadal som pár priateľov, aby si ho vzali k sebe, ale nemáme ich veľa, a keďže bývame v meste, v ich bytoch tiež nie sú dovolené psy,“ uviedol muž.

So svojou priateľkou sa o probléme často rozprávali. Muž si po nejakom čase uvedomil, že jeho polovička mu v ťažkej situácii nepomôže, a preto musel rázne zakročiť. Predal psa svojej 27-ročnej priateľky páru s dvomi deťmi.

„Našiel som rodinu s malými deťmi, o ktorej som vedel, že ju Auggie bude milovať. Navštívil som ich dom, aby som sa uistil, že bude v poriadku. Stretnutie prebehlo úžasne, dokonca mali na ulici park pre psov. Vedel som, že bude šťastný. S Auggiem sme počas niekoľkých dní viackrát chodili do ich domu, aby si tam zvykol. V posledný deň som sa s ním rozlúčil,“ uviedol muž.

O tomto kroku však svojej priateľke nepovedal, pretože vedel, že by ho zastavila. Noví majitelia domáceho miláčika súhlasili s tým, že pár môže Auggieho kedykoľvek navštíviť. „Toto je najťažšia vec, akú som kedy musel urobiť. Trpel som rovnako ako ona, len som to dokázal lepšie zvládnuť,“ dodal muž.

Po príchode domov svojej priateľke oznámil, že ich pes má nových majiteľov, z čoho sa takmer okamžite zrútila. Keď sa presťahovali do nového domu, celé dni plakala. Muž sa kvôli tomu cíti hrozne.

Zatiaľ čo väčšina používateľov Redditu súhlasila s mužovým riešením neľahkej situácie, iní zdieľali svoje sympatie s párom, ktorý sa pokúša opäť postaviť na nohy. „Naozaj mu musím zatlieskať za to, že mal odvahu na to, aby urobil to, čo bolo potrebné urobiť, a to aj napriek obrovskému odporu,“ napísal jeden z komentujúcich.