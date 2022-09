Ak jete TOTO, bielych zubov sa nedočkáte: Sedem potravín, ktoré sú postrachom pekného úsmevu

BRATISLAVA - Kto by nechcel mať zdravo vyzerajúci úsmev bez zažltnutých zubov. Ako ale uviedla odborníčka, v tomto prípade platí, že sme to, čo jeme. Okrem správnej dentálnej hygieny je dôležité vyvarovať sa potravinám, ktoré spôsobujú zafarbenie zubov. Týchto sedem vecí by ste mali konzumovať s mierou.