Ľudia dúfajú, že táto Nostradamova predpoveď sa nenaplní: Oprávnené obavy?!

BRATISLAVA - Ruský prezident Vladimír Putin zdanlivo vyhlásil jadrovú vojnu Európe – to by však nemala byť prekvapivá správa. Zatiaľ čo sa Putin často klamlivo vyhráža použitím jadrových zbraní, legendárny astrológ Nostradamus v skutočnosti predpovedal vojnu v Európe v roku 2022. Dokázal to už v 16. storočí.

Michel de Nostradame, ako bol v tom čase známy, vydal v roku 1555 svoju známu knihu Les Prophéties, ktorá obsahovala 942 prognóz. Predpovedal Veľký požiar v Londýne, príchod Adolfa Hitlera či atentát na Johna F. Kennedyho. Ukázalo sa však, že okrem toho v 16. storočí predpovedal aj nadchádzajúcu vojnu. Tá by mala nastať už tento rok a malo by do nej byť zapletené Rusko, píše DailyStar.

Opakujúcou sa témou v Nostadamových predpovediach je invázia do Francúzska, ktorá má prísť z východu. Predpokladá sa však, že nasledujúca predpoveď sa vzťahuje na jar 2022 a inváziu Ruska do Ukrajiny. Rovnako ako všetky Nostradamove predpovede, aj táto je dosť vágna, ale tiež by mohla odkazovať na vypuknutie 3. svetovej vojny.

Galéria fotiek (2) Ruský prezident Vladimir Putin počas príhovoru

Zdroj: TASR/Russian Presidential Press Service via AP

Je však možné, že táto konkrétna predpoveď sa nemusí ukázať ako pravdivá, keďže svetoznámy odborník v oblasti obrany, Anthony Glees, tieto tvrdenia zosmiešnil. Len niekoľko hodín po prejave Putina z 21. septembra profesor Buckinghamskej univerzity povedal, že zo strany ruského prezidenta sú to len vyhrážky.

„Putinovi vojaci sú porazení, a preto zvýšil tresty za dezerciu. Jeho chabé vyhrážky sú priznaním jeho porážky a jeho hrozba jadrovými zbraňami je smiešna, pretože rádioaktívny vietor zničí presne to, čo chce – Rusi to pochopili,“ povedal Glees.

Zároveň vysvetlil, že kroky NATO a niektorých európskych krajín, najmä poskytovanie peňazí a obranných zbraní – ako aj sankcie voči ruským oligarchom – sú „správna vec“.