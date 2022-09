Bizarný ZOZNAM je na svete: Top bežné predmety, ktoré sú dokonalou náhradou za sexuálne hračky

Mnohé veci z domácnosti môžu mať podľa Pippy Murphyovej dvojité využitie a dokážu úspešne imitovať sexuálne hračky. Pomerne bohatý zoznam, na ktorom táto expertka na sex a vzťahy spolupracovala s lekárkou Deborah Leeovou, však vyvoláva u ľudí pochybnosti. Niektorí dokonca tvrdia, že je „úplne mimo,“ iní pripúšťajú, že za istých okolností dokážu ponúknuť určité potešenie a pobavenie, ak sa používajú správne. Nech je to akokoľvek, autorky zoznamu majú pravdu v tom, že ľudia používali výrobky pre domácnosť na zvýšenie sexuálnej aktivity „po celé stáročia,“ takže nejde o žiadnu novinku. Pri ich použití je však vždy na prvom mieste opatrnosť a bezpečnosť. Tu sú niektoré z tých, ktoré sa objavili v spornom zozname.

Polievková lyžica

Ak si položíte zaoblenú spodnú časť polievkovej lyžice na klitoris a pohybujete ňou krúživými pohybmi, prinesie vám to rýchlu sexuálnu stimuláciu. Hovorí sa, že na lyžici je „obzvlášť pekné“ to, že nemá žiadne ostré hrany a je super príjemná na pokožke. A to nie je všetko. Ak ju pred použitím vložíte na desať minút do chladničky alebo mrazničky, celý proces sa rozbehne ešte intenzívnejšie. Odborníčky však pripomínajú, aby ste nezabúdali na hygienu, lyžicu dezinfikovali a určite by ste ju nemali používať na jedenie.

Ovocie a zelenina

Najviac „použiteľné“ sú baklažány, banány, mrkva a uhorky. Myšlienku podporuje aj fakt, že niektoré školy používajú banány ako didaktickú pomôcku a študenti sa na nich učia ako nasadiť kondóm. To isté sa dá povedať o baklažáne, mrkve a uhorke, ktoré spolu s banánmi pripomínajú penis a preto sa dajú použiť aj na penetráciu. Podľa autoriek zoznamu je potrebné ovocie alebo zeleninu, ktorou si chcete spríjemniť sex, obaliť do kondómu, aby ste chránili pošvovú stenu. Na ich povrchu sa totiž môžu nachádzať baktérie a huby, ktoré môžu spôsobiť infekciu.

Zdroj: Getty Images

Kocky ľadu

Murphyová a Leeová opisujú ľad ako „dokonalý“ predmet na vzájomné potešenie partnerov. Možné je použiť ho v predohre tak, že pomaly prejdete po bradavkách a potom po trupe smerom k intímnej oblasti. Cmúľanie kocky ľadu pred bozkávaním alebo orálnym sexom údajne zabezpečí, aby ste mali z týchto činností úplne iný pocit.

Ako si neohroziť zdravie?

Vagína je citlivá časť ženského tela s jemne vyladeným bakteriálnym ekosystémom. Môže sa ľahko traumatizovať alebo sa v nej vyvinie lokálna infekcia, či alergia. Rektum a konečník nie sú určené na pohlavný styk, takže pri vložení predmetov do análneho kanála hrozí riziko roztrhnutia konečníka, lokálnej infekcie alebo alergickej reakcie. To je dôvod, prečo Leeová odporúča pri výbere náhrad sexuálnych hračiek dodržiavať tieto pravidlá:

· Vždy si vyberajte predmet s hladkým povrchom a zaoblenými hranami, ktorý nemôže spôsobiť žiadne zranenia.

· Použite predmet, na ktorý je možné nasadiť kondóm a pri jeho použití sa nepretrhne.

· Vyhnite sa dreveným predmetom, pretože sú porézne, ťažko sa udržiavajú v čistote a mohli by sa roztrieštiť.

· Pamätajte na to, že čo ide dovnútra, musí ísť aj von. Preto je pevný predmet tou správnou voľbou.

Zdroj: Getty Images

A čo hovoria na používanie sexuálnych pomôcok zdravotníci?

Hoci majú odborníci na zdravie výhrady voči vyššie uvedeným predmetom, v prípade sexuálnych pomôcok je to iné a nemajú voči nim vážnejšie námietky. Treba ich však používať rozumne a dbať na to, aby boli čisté, pretože inak sa stávajú prenášačmi ochorení podobne ako infekcie prenášané krvou. Sexuálne pomôcky zostanú pre vás bezpečné, ak dodržíte tieto zásady:

· Po každom použití ich umyte a udržiavajte ich čisté.

· Penetračné sexuálne hračky ako vibrátory používajte iba s kondómom, ktorý použijete iba raz.

· O sexuálne pomôcky sa s nikým nedeľte.

· Zaobstarajte samostatnú sadu sexuálnych hračiek pre každého partnera.

Je tiež dôležité, aby ste sa s nikým nedelili o žiadnu pomôcku, ktorá čerpá krv z pokožky, pretože týmto spôsobom môžete prenášať infekcie. Okrem toho by ste mali byť opatrní pri používaní penetračných sexuálnych pomôcok, najmä ak máte rezné zranenia, prípadne krvácajúce rany okolo vagíny, konečníka alebo penisu. Pokiaľ ide o spôsob čistenia sexuálnych pomôcok, všetko závisí od toho, z čoho sú vyrobené a či majú batérie. Dodržiavajte pokyny výrobcu a opakovane použiteľné sexuálne pomôcky po každom použití dôkladne umyte teplou vodou a mydlom.