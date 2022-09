Zákazníci zostali v šoku: Podnik si zaúčtoval aj..... To myslia vážne?!

Personál guatemalskej kaviarne sa stal terčom kritiky, pretože žene neúčtoval extra poplatok za použitie toalety. Zákazníčka Nelsy Cordová sa 31. augusta na Twitteri podelila o fotografiu svojej účtenky, na ktorej bol poplatok za jej výlet na toaletu.

V odpovediach na fotografiu z kaviarne La Esquina ľudia kritizovali podnik, pričom jeden z používateľov sociálnej siete uviedol, že kvôli tomuto incidentu do kaviarne už nikdy viac nepôjde. „Páni, som prekvapená, že v reštaurácii neúčtovali aj poplatok za vzduch,“ zavtipkovala ďalšia komentujúca.

„Bola som tam. Musím povedať, že tam bolo veľmi prázdno, zaujímalo by ma, či je to preto,“ uviedla iná používateľka Twitteru. Ďalší komentujúci ale dodal, že súcití s personálom kaviarne, ktorá sa len snaží zotaviť z pandémie.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

K incidentu sa vyjadrilo aj vedenie kaviarne. „Mrzí nás incident, ktorý sa stal, bola to veľmi vážna chyba, na ktorej už pracujeme. Už teraz robíme všetko pre to, aby sme kontaktovali dotknutú osobu, vrátili jej peniaze a nahradili spôsobenú škodu, pretože to nie je v súlade s našimi zásadami,“ uvádza sa vo vyhlásení. O incidente píše portál unilad.com.

Jeden zo zamestnancov kaviarne, ktorý požiadal o zachovanie anonymity, vysvetlil, že zákazníci sú informovaní o poplatkoch a že mnohí, ktorí prídu, si veľa neobjednajú. „Toto bola naozaj chyba. Od začiatku sú klienti informovaní, že minimálna spotreba je Q25,00. Okrem toho naša klientka ani raz neuviedla, že nesúhlasí so sumou, ktorú mala zaplatiť, ani nám to nedala vedieť,“ uviedol zamestnanec.

Dodal, že do kaviarne chodia študenti, ktorí tam len sedia a nič si neobjednajú, čo im ako zamestnancom vadí. „Niekedy je kaviareň plná vysokoškolákov, ktorí si tu prídu robiť úlohy, takže si neúčtujeme ďalšie poplatky len tak pre nič za nič,“ upresnil zamestnanec.

Žena, ktorá musela zaplatiť poplatok navyše, však trvá na tom, že ju o všetkých potrebných poplatkoch personál neupozornil. „Vnútri sme netrávili čas navyše. Obsluha bola nekvalitná, keďže chodili za nami so zlým prístupom a kyslou tvárou,“ povedala.