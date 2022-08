Žena si cez internet objednala bazén: Keď rozbalila balík, išla sa potrhať od smiechu

Bazénik za 25 libier (29 eur), ktorý pre svojho štvornohého miláčika Tonyho objednala Alex, má v skutočnosti rozmery bežnej misky na vodu. Pes sa teda z neho môže akurát tak napiť a nie ochladiť si celé telo, ako to pôvodne mala v pláne jeho majiteľka. "Takže som si myslela, že Tony bude mať bazénik," uvádza vo videu.

To zachytáva, ako zdvihne malú nádobku, hodí ju na dlážku a zavolá na svojho psa. Keď sa k nej postaví, jeho hlava je väčšia ako samotná nádoba. "Nenávidím internet. Neviem, či sa mám smiať alebo plakať," hovorí Američanka zo Seattlu, ktorá žije v Británii.

Užívatelia sa v sekcii komentárov podelili o svoje reakcie a pripomenuli Alex, prečo by nemala vždy nakupovať online. "Je to drahá miska na vodu!" uviedol jeden z nich. Iný sa spýtal, či je to bazén pre škrečka. Zopár ľudí sa autorky príspevku spýtalo, či si poriadne prečítala opis výrobku. Odpovedala, že áno. "Túto chybu som urobil minulé leto!" priznal sa istý chlapík. Ďalší odporučil, že ak nie sú na tovare uvedené rozmery, ľudia by ho nemali kupovať.