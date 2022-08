Staviteľ radí, čo treba urobiť pred kúpou nehnuteľnosti: Túto pomôcku si vždy zoberte na obhliadku!

FENTON - Britský staviteľ odhalil chyby, ktoré kupujúci robia pred kúpou domu a prezradil, ktorý nástroj by si podľa neho mali vziať so sebou na každú prehliadku. Zároveň varoval každého, kto sa vrhne do kúpy nehnuteľnosti, aby venoval veľkú pozornosť vonkajším častiam domu.

John Sale, ktorý pracuje ako konzultant pre firmu HYPE Building so sídlom vo Fentone, zdieľa videá na YouTube o málo známych nebezpečenstvách, ktoré môže dom skrývať bez toho, aby si to jeho prípadní noví kupujúci uvedomovali, píše The Sun.

Osvedčili sa napríklad jeho triky, ako predísť vlhkosti a na čo si dať pozor pri výstavbe nadstavby domu. Ale jeho rada ostatným o tom, ako skontrolovať problémy okolo exteriéru domu, by mohla uchrániť kupujúcich pred vyhadzovaním peňazí za nesprávny dom. John hovorí, že každý, kto vážne uvažuje o kúpe nehnuteľnosti, by si mal so sebou vziať na obhliadku staviteľa.

A uviedol aj príklad. Obchádza dom a nachádza malé náznaky problémov, ktoré by mohli viesť k väčším problémom. "Pomocou vodováhy a oka staviteľa som objavil niektoré z problémov. Na všetkých rohoch máme nejaké známky prasklín. To mi hovorí, že je očividne problém niekde hore, takže som skontroloval strechu a poobzeral sa po celej nehnuteľnosti a zistil som, že medzi stenou a podhľadovými doskami sú medzery. Murivo je hrozné. Uvoľnený cement a trhliny môžu podľa neho veľa prezradiť pri posudzovaní stavu, v akom sa nehnuteľnosť nachádza. Samozrejme, nie každý má to šťastie, že pozná staviteľa, ktorého môže vziať so sebou. Preto je naozaj dôležité dať si urobiť domový prieskum, nikdy totiž neviete, aké sú skryté problémy.

"Každý robí chyby, ale keď kupujete dom, môžu vás stáť tisíce libier. Existujú kroky, ktoré môžete podniknúť, aby ste zvýšili hodnotu vášho domova. Stavebný prieskum stojí 500 libier a viac, ide o rozsiahlu kontrolu stavu nehnuteľnosti. Poskytne aj poradenstvo o opravách, odhadovaných nákladoch a načasovaní, ako aj o tom, čo sa stane, ak opravy nevykonáte. Noví kupujúci sú tiež vyzvaní, aby dobre skontrolovali kúpnu zmluvu a spoliehali sa na svojho právneho zástupcu," vysvetlil Sale.

A na záver sú tu Johnove dva najlepšie tipy:

Skontrolujte, či murivo nemá praskliny - Môžu to byť príznaky napätia, pohybu alebo potenciálneho rozšírenia strechy.

Vezmite si vodováhu na obhliadku nehnuteľnosti - Bude vám vedieť povedať, či je murivo pod uhlom 90 stupňov.