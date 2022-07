Realitná agentka radí: Kupujete nehnuteľnosť? Tieto tri veci si so sebou zoberte na obhliadku

Odborníčka na nehnuteľnosti Katie Bowaterová verí, že svojím príspevkom na TikToku pomôže každému, kto sa zatiaľ ešte len orientuje v spletitom svete bytov, domov alebo firemných prevádzok ponúkaných na predaj. Vo videu uvádza, na čo všetko by ste nemali zabudnúť a čo všetko by ste mali v novom priestore odskúšať ešte skôr, ako si ho vyberiete. Zároveň spomína viacero predmetov, ktoré vám môžu pomôcť rozpoznať prípadné dodatočné náklady, ktoré bude treba vynaložiť na opravu nehnuteľnosti.

Zmienila sa napríklad o kľúčových položkách ako tester na elektrické zásuvky. Upozornila aj na telefón, ktorý má v skutočnosti dve použitia. "Po prvé, je to fotoaparát. Ak máte niekoľko prehliadok za deň, môžu sa vám začať zlievať do jedného celku a potom musíte znova identifikovať každú nehnuteľnosť. A po druhé, môžete používať aplikáciu kompas. To vám pomôže zistiť, či je záhrada orientovaná napríklad na juh," Bowaterová taktiež nabáda ľudí, aby si so sebou na obhliadku priniesli rebrík na kontrolu podkrovia v prípade, že na mieste nebude k dispozícii. "Dúfam, že to ľuďom pomôže. Nebojte sa používať tieto nástroje. Realitní makléri od vás očakávajú, že budete opatrní, pretože ide o obrovskú investíciu," vysvetľuje.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Foto: gettyimages.com

Užívatelia jej za tieto rady poďakovali a niektorí dokonca zdieľali svoje vlastné tipy. "S telefónom tiež skontrolujte, či máte signál v každej miestnosti domu!" napísal jeden z nich. "Super užitočné tipy!" uviedol ďalší.