Hrozivý dôsledok spochybňovania pandémie a očkovania: Každý piaty človek prišiel o kamaráta

VIEDEŇ - V Rakúsku prišiel každý piaty človek o kamaráta alebo kamarátku pre rozdielny názor na protikoronavírusové opatrenia alebo očkovanie proti covidu-19. Vyplýva to z prieskumu vykonaného inštitútom Integral, napísala rakúska agentúra APA.

Väčšina opýtaných (63 percent) v prieskume tiež uviedla, že počas koronavírusovej pandémie, keď platili rôzne opatrenia obmedzujúce sociálne kontakty, im chýbali kamaráti. Vyše tretina opýtaných sa priznala, že im chýbali natoľko, že opatrenia porušovali.

V prieskume, ktorý bol vykonaný pred Medzinárodným dňom priateľstva pripadajúcim na 30. júla, šesť z desiatich ľudí uviedlo, že má najlepšieho kamaráta, resp. kamarátku. V priemere Rakúšania počítajú do užšieho kruhu priateľov šesť ľudí, za priateľov potom považujú asi dvadsať ľudí. Jeden Rakúšan alebo jedna Rakúšanka má v priemere širší okruh asi stovky známych.

Väčšinou ľudia podľa prieskumu považujú za priateľa niekoho, pre koho sú nablízku, keď to ten druhý potrebuje. A to platí aj opačne. Takmer rovnakú váhu prikladajú tomu, že kamaráti spolu môžu hovoriť o všetkom a sú k sebe úprimní. Prieskum inštitút uskutočnil online a zahrnul doň 500 ľudí vo veku od 16 do 75 rokov, spresnila APA.